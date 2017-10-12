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Уличная мода
Суяркова Оксана, 33 года

Суяркова Оксана, 33 года

В нашей рубрике сегодня самый настоящий эксперт моды и красоты. Оксана — основатель салона женской одежды «Сливки». Какие образы она подбирает для себя и на что ориентируется при выборе одежды? На эти вопросы Оксана с удовольствием ответила в блоге «Уличная мода».

 

Для меня поход по магазинам — это скорее не необходимость, а возможность получения положительных эмоций.

Платье 9a concept (салон женской одежды «Сливки»), куртка «Салон кожи и меха Sobol'", ботинки Loriblu.

Фаворитом в парфюме для меня уже давно является Christian Dior J’аdore. Вы спрашиваете «почему?» — ответ прост — это мой аромат, моя сущность

Любимая вещь в гардеробе? Скорее, это аксессуары. На данный момент эта сумка первой «всплыла» в моей голове при этом вопросе.

Ну, а что будет завтра — зависит от настроения.

По поводу моды и стиля хочется ответить кратко, как у Антона Палыча: «Мода и стиль — это самовыражение».

Что значит «создать свой стиль»? Здесь все достаточно просто — он либо есть, либо его нет.

Провокационный вопрос насчёт магазинов… Конечно же, в основном, одежду я покупаю в своем магазине, но не ограничиваюсь только им: много интересного есть везде — стоит только поискать!

Законченность образа — это главная цель при выборе аксессуаров на день. Поэтому и бижутерия, и сумки, и шарфы — имеют место в моем гардеробе.

(Вопрос о дорогих вещах у нашей героини вызвал смех): «Я надеюсь, каждая девушка на этот вопрос ответила про нижнее белье?!»

Природа наделила меня яркой и запоминающейся внешностью, потому мне не так важен полноценный мейкап. Но куда без него, если важное событие и мероприятие?

 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 12:03 +22

«Уличная мода»

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Дарина Сваровски, 28 лет, фотограф
Дарина Сваровски, 28 лет, фотограф
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