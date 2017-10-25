Слатинов Антон, 20 лет

Антон — студент ТулГУ, как и многие молодые люди, совмещает работу с учёбой. Какой у него стиль и как он относится к модным тенденциям, Антон поделился в нашей рубрике.

Не сказал бы, что я дикий шопоглик, стараюсь ходить по магазинам редко, но если что-то приобретаю, то нереально крутое и явно такое, что не всякий сможет надеть на себя.

Из ароматов больше всего нравится Armani code. Во-первых, он не навязчивый, а, во-вторых, у него очень приятные нотки!

Любимых вещей много, но в последнее время — свободная одежда (свитшоты и штаны). Из обуви — кроссовки, так как это наиболее практичные вещи, которые не мешают в работе и выглядят достаточно неплохо.

Образ: Пальто Massimo Duti, кардиган H&M, футболка DIM, штаны Desvared, носки H&M, ботинки ETRO.

Точного определения для моды и стиля дать не могу, но для меня — это, прежде всего, индивидуальность, выражение эмоций, своего мировоззрения, так как сейчас много людей ходят скучно, одинаково по улицам города, что вводит в грустное состояние.

Каждый человек неповторим и просто обязан выделяться из серой массы.

Магазины для покупки одежды чаще всего выбираю московские или некоторые тульские, конкретно даже и не назову какие. Всегда разные.

Одна из самых дорогих покупок — это зимняя парка WoolRich! Те, кто в теме, поймут, почему ей нет равных!

Аксессуаров обычно не ношу, в последнее время только серебряный браслет (видно на фото), так как это дорогой мне подарок.



