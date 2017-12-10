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Уличная мода
Анастасия Петрищевская, 26 лет

Анастасия Петрищевская, 26 лет

Анастасия - жительница города Тулы и яркий представитель уличного стиля среди молодых и привлекательных девушек.

 

Покупаю одежду очень редко, в основном, это случайно происходит, мне неприятен сам процесс хождения по магазинам.
История с ароматами и выбором духов особая. Я люблю унисекс: ароматы дерева, табака, пряностей, конечно любимый аромат - Kilian Intoxicated, поэтому есть к чему стремиться. 

Куртка - Trends Brands универмаг «Цветной», скини - Top Shop тц «Галерея»,

шарф - мамин хэнд мэйд , рюкзак - Arny Praht тц «Галерея», ботинки -Loriblu easy магазин «Rendez vous», кепи- Калининградский секонд-хенд.


Гардероб мой скромный, но все вещи очень любимы и дороги сердцу! Могу много лет носить вещь и ни за что не выкину ее и не обменяю на новые две, если это, конечно, не черные скини!
Мода - это круг, в котором вращаются события эпох разного времени, а дизайнеры выражают их в одежде и прочем искусстве! Стиль - это образ жизни и то, что неразрывно связано со мной, так у всех, только кому-то свойственно уже существующее, а кто-то сочиняет свой!

Я всё ещё формирую стиль и, конечно, люблю открыть для себя новое, вдохновиться необычной идеей - так я дальше создаю себя!
Нет определенного места по выбору одежды. Всегда в разных местах, спонтанно происходит, будь то Калининградский секонд-хенд или же универмаг «Цветной».
Часы Casio - это продолжение моей руки, если забываю их, очень грущу. Именно этот аксессуар всегда со мной!
Топ часто носимых вещей для меня - майка и черные скини - удобно и привычно!
Что касается макияжа, то самое главное для девушки - брови! Они выражают взгляд девушки, определяют настроение и даже характер.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 10:00 +5

«Уличная мода»

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