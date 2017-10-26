Яна Яновская, 21 год

Сегодня в рубрике красивая и обаятельная девушка Яна, которая занимается гостиничными услугами. Девушка очень любит шоппинг, часто балует себя новыми покупками, а какие у неё предпочтения — об этом узнаете из статьи.

Шоппинг для меня — необходимая часть жизни! Я очень люблю магазины, новые вещи и этого не скрываю. В одежде много есть предпочтений: мне нравятся как брендовые вещи, так и то, что предлагают в масс-маркете: все зависит от желаний и настроения.

Образ: пальто — Karen Millen, сумка — Michael Kors, платок, обувь — LV, кофта и юбка — Zara.

Любимые ароматы: Chanel-Mademoiselle, Kilian — Killing me Slowly, Gucci-Rush, Ramon Monegal — Cherry Musk. Выбрать что-то самое-самое из них сложно. Возможно, они чем-то схожи, вероятно, сладкими нотками вкуса, но выбор духов на день опять же зависит от того настроения, с каким я проснусь или от обстоятельств, встреч и т. д.

Любимые вещи, пожалуй, те, что привезены с Бали. К сожалению, здесь я их вряд ли буду носить, но когда-нибудь обязательно надену их в путешествии на берегу океана. Для этих вещей у меня даже приготовлена отдельная сумка.

Гнаться за модой я не вижу смысла: она меняется чуть ли не каждый день! Своему окружению, близким и друзьям советую надевать то, что вам по душе, и, таким образом, вы сами создаете свой собственный образ.

Чаще всего покупаю одежду в Zara, Top Shop, H&M: там всегда доступные цены и практичная одежда.

Покупаю в основном в Москве, так как часто там бываю по работе, в Туле намного реже.

Не хочу вдаваться в материальные подробности: мои вещи все мне дороги и не важно, сколько они стоят.

Я не люблю бижутерию, но ношу часы или ювелирные украшения; стараюсь не перегружать образ аксессуарами. Как любая девушка, обожаю платья, юбки, что делает меня женственнее. Как вы догадались, именно такая одежда доминирует в моем гардеробе.

Макияж для меня не важен, если, конечно, куда-то на выход, то да. А на каждый день достаточно лёгкой пудры или даже совсем ничего.