Валентина Нефедова, 23 года

Сегодня в рубрике девушка, которая знает индустрию красоты изнутри. Валентина — директор салона BeautyHouse.



Образ:

Сапоги из магазина «Легкий шаг"

Юбка — Остин

Рубашка и кожанка — Зара

Покупаю одежду довольно часто — раз в неделю точно. Это может быть всё что угодно: от аксессуара для волос до строгого костюма.

Любимый аромат — Paco Rabanne Olympea, потому что напоминает очень крутые моменты из прошлого.

Любимая вещь в гардеробе — это чёрные джинсы: удобно, практически ко всему подходят, хорошо смотрятся и с каблуками, и с кроссовками.

Мода и стиль это для меня — какая-то гармония между человеком и его образом.

Одежду покупаю, чаще всего, в массмаркете — в Zara, Bershka и т. д.

Аксессуары как-то мне не полюбились и в повседневном образе я лучше сделаю акцент на стильной одежде.

Чаще всего ношу юбки, очень люблю их (особенно с завышенной талией), потому что девушка должна все-таки показывать свою женственность и элегантность.

Макияж — не важен, не люблю краситься. Поэтому наращиваю ресницы и делаю биотатуаж бровей. Этого мне хватает.