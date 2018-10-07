Валентина Нефедова, 23 года
Сегодня в рубрике девушка, которая знает индустрию красоты изнутри. Валентина — директор салона BeautyHouse.
Образ:
Сапоги из магазина «Легкий шаг"
Юбка — Остин
Рубашка и кожанка — Зара
Покупаю одежду довольно часто — раз в неделю точно. Это может быть всё что угодно: от аксессуара для волос до строгого костюма.
Любимый аромат — Paco Rabanne Olympea, потому что напоминает очень крутые моменты из прошлого.
Любимая вещь в гардеробе — это чёрные джинсы: удобно, практически ко всему подходят, хорошо смотрятся и с каблуками, и с кроссовками.
Мода и стиль это для меня — какая-то гармония между человеком и его образом.
Одежду покупаю, чаще всего, в массмаркете — в Zara, Bershka и т. д.
Аксессуары как-то мне не полюбились и в повседневном образе я лучше сделаю акцент на стильной одежде.
Чаще всего ношу юбки, очень люблю их (особенно с завышенной талией), потому что девушка должна все-таки показывать свою женственность и элегантность.
Макияж — не важен, не люблю краситься. Поэтому наращиваю ресницы и делаю биотатуаж бровей. Этого мне хватает.