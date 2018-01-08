Ксения Скрипникова, 24 года

Новый, 2018 год в нашей рубрике открывает обворожительная Ксения, мастер салона UpGrade.

Одежду покупаю редко, где-то раз в месяц: на походы по магазинам просто нет времени.

Zara oriental – нежный сладковатый аромат (чем-то напоминает мне ароматы детства, и к тому же большой флакон стоит всего 999 руб. – дёшево и сердито)).



Образ:

Обувь, шапка, перчатки – Adidas

Джинсы – Ltb

В повседневной жизни ношу джинсы и различные футболки, не люблю вычурные наряды и аляповатую одежду, а деним всегда удобен и почти везде уместен. Стиль у меня свой, подбираю одежду самостоятельно. Не бывает так, что иду в магазин за одним, а покупаю другое: я всегда точно знаю, чего хочу. За известными брендами не гонюсь, главное, чтобы одежда выглядела опрятно.

В основном покупки делаю в тульских торговых центрах, а с недавнего времени начала покупать одежду в интернете.

Самая дорогая вещь в шкафу, пожалуй, – спортивный костюм мужа (смеётся). Себе я покупаю недорогие вещи: моя профессия связана с красками и химикатами, порой краска остаётся на одежде и, к сожалению, не отстирывается, поэтому я не фанат дорогих покупок. А уж если сезон скидок, вот тогда держите меня семеро! )))



История с аксессуарами – это явно не про меня. Ношу только кулон, подчёркивающий мою принадлежность к профессии (ножницы с расчёской), – он для меня особенный, можно сказать, талисман.



Макияж предпочитаю классический и естественный, но когда хочется поднять себе настроение, тогда в ход идут все яркие краски в моем арсенале!