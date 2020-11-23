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Тату с тульской пропиской
Ксения, 21 год

Ксения, 21 год

К своим татуировкам подходила осознанно, тщательно подбирала эскиз, место, стиль исполнения и, конечно, мастера. Выкладывала ли я в них какой-то смысл? Ответ прост: тело - это холст, татуировка – украшение.

Я с детства рисую: окончила лицей искусств, затем несколько лет рисовала портреты на заказ. На протяжении этого времени постепенно забивалась. 

Редко кому удается превратить любимое дело в профессию, но мне повезло - я нашла себя в роли мастера по черно-белому реализму. Почему реализм? Для меня это вызов. Реализм - один из наиболее сложных, а поэтому и востребованных стилей, своего рода классика, которая никогда не выйдет из моды.

 

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.

Фото предоставлено героем публикации: 

https://vk.com/rwb_0

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Автор: Артем Жильцов
вчера, в 13:57 +2

«Тату с тульской пропиской»

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