Ксения, 21 год

К своим татуировкам подходила осознанно, тщательно подбирала эскиз, место, стиль исполнения и, конечно, мастера. Выкладывала ли я в них какой-то смысл? Ответ прост: тело - это холст, татуировка – украшение.

Я с детства рисую: окончила лицей искусств, затем несколько лет рисовала портреты на заказ. На протяжении этого времени постепенно забивалась.

Редко кому удается превратить любимое дело в профессию, но мне повезло - я нашла себя в роли мастера по черно-белому реализму. Почему реализм? Для меня это вызов. Реализм - один из наиболее сложных, а поэтому и востребованных стилей, своего рода классика, которая никогда не выйдет из моды.

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

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