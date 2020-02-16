16 февраля: в Туле в бутылках с этикеткой «портвейн» продавали олифу

16 февраля 1980 г. «Молодой коммунар» опубликовал весьма любопытную заметку о любопытном казусе в тульской торговле.

«Оригинальный способ борьбы с любителями горячительных напитков предлагают сегодня Себежский комбинат, что находится в Псковской области, тульская база «Росхозторг» и тульский магазин №14 хозмебельторга. «Никаких полумер», – решили работники этих предприятий, – пить мы их отучим раз и навсегда».

И заполнили на комбинате бутылки с этикетками «Вермут», «Золотая осень», «Портвейн №13» стопроцентной олифой и решительно двинули их с благословения специалистов торговли на прилавок.

Успеха начинание не имело. В редакцию явились обманутые покупатели и грохнули о столы початыми поллитровками: «Это зачем? Это как понимать?»

Да, сегодняшний доверчивый покупатель не оценил благородного порыва очистить землю от скверны пьянства. Возможно, завтра он будет благодарить тех, кто бутылки «Биле мицне» станет заботливо наполнять невинной смесью «Малыш», а элегантные пачки «Столичных» и «Космоса» набивать леденцами… Но сегодня маляр-штукатур четвертого разряда дядя Вася, нежно погладив бутылку с олифой-оксолью под псевдонимом «Золотая осень» и, почувствовав легкую ностальгию, побежал в соседний гастроном».