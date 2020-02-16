блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
16 февраля: в Туле в бутылках с этикеткой «портвейн» продавали олифу

16 февраля: в Туле в бутылках с этикеткой «портвейн» продавали олифу

16 февраля 1980 г. «Молодой коммунар» опубликовал весьма любопытную заметку о любопытном казусе в тульской торговле.

«Оригинальный способ борьбы с любителями горячительных напитков предлагают сегодня Себежский комбинат, что находится в Псковской области, тульская база «Росхозторг» и тульский магазин №14 хозмебельторга. «Никаких полумер», – решили работники этих предприятий, – пить мы их отучим раз и навсегда».

И заполнили на комбинате бутылки с этикетками «Вермут», «Золотая осень», «Портвейн №13» стопроцентной олифой и решительно двинули их с благословения специалистов торговли на прилавок.

Успеха начинание не имело. В редакцию явились обманутые покупатели и грохнули о столы початыми поллитровками: «Это зачем? Это как понимать?»

Да, сегодняшний доверчивый покупатель не оценил благородного порыва очистить землю от скверны пьянства. Возможно, завтра он будет благодарить тех, кто бутылки «Биле мицне» станет заботливо наполнять невинной смесью «Малыш», а элегантные пачки «Столичных» и «Космоса» набивать леденцами… Но сегодня маляр-штукатур четвертого разряда дядя Вася, нежно погладив бутылку с олифой-оксолью под псевдонимом «Золотая осень» и, почувствовав легкую ностальгию, побежал в соседний гастроном».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Гусев
вчера, в 07:43 +8
15 февраля: в Туле отметили 100-летие баяна
15 февраля: в Туле отметили 100-летие баяна
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.