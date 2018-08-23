23 августа: Поспел урожай тульских арбузов

23 августа 1953 года тульские газеты сообщили, что в колхозе «Путь Ильича» яснополянского сельсовета научный сотрудник Грибовской опытной селекционной станции овощеводства Иван Васильевич Манохин выращивает новые сорта арбузов, дынь и томатов.

В результате трехлетних опытов успешно выдержали испытания несколько сортов дынь и томатов. Но особенно хороши на опытном участке арбузы.

Пенсионеру Манохину в том 1953 году исполнилось 73 года, но он еще полон энтузиазма добиваться цели. Научный работник в прошлом, он не прекратил поисков и после выхода на пенсию.

В Ясную Поляну Иван Васильевич переехал в 1949 году, и сразу же взялся за дело – решил вывести новый сорт арбуза, подходящий к местным условиям и тяжелым глинистым почвам. Для этого он связался с Грибовской опытной станцией овощеводства, которая снабдила его семенами 25 сортов наиболее скороспелых арбузов и дынь. Кроме того он выписал скороспелые сорта из северных областей европейской части страны, с Урала, из Башкирии и Сибири.

Из 36 испробованных сортов арбузов подходящими для местных условий оказались только два. На их основе появился новый сорт «Яснополянский». Это ягоды темно-зеленого цвета с едва заметными бледно-зелеными полосками, тонкой коркой. По вкусовым качествам, как уверял селекционер, они не уступают южным арбузам.

В 1953 году наиболее успешные арбузы весили до трех килограмм. Но всего за пару лет Манохин добился настоящих чудес – около 40 процентов арбузов обладали повышенной крупностью, и весили уже от пяти до семи килограммов. Правда, оставшиеся 60 процентов, то есть больше половины – даже до пяти килограммов, выходит, не дотягивали. При всем при этом газеты уверяли, что «новые сорта бахчевых культур будут распространяться в колхозах области».

На фото: И. В. Манохин знакомит посетителей областной сельскохозяйственной выставки с выведенными им арбузами. К сожалению, история сохранила фото тульских арбузов только такого качества.