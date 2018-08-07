7 августа: В Туле начали делать минометы для фронта

7 августа 1943 г. Тульский станкостроительный завод начал подготовку производства корпусов мин для 120-мм минометов.

Решение о восстановлении в городе машиностроительного завода под новым названием Станкостроительный было принято в январе 1942 года сразу после того, как немцев отогнали от города. Тем самым окончательно было утверждено, что от ремонта оружия, чем машиностроители занимались в дни осады, завод перешел к выпуску вооружения и боеприпасов для Красной Армии.

Для механической обработки корпуса и деталей мин были спроектированы и изготовлены специальные станки, а для поточного производства – конвейерные линии. К серийному выпуску завод приступил в начале 1944 года и ежедневно делал по десять тысяч мин.

Также в 1944 году завод Станкостроительный завод начал выпускать для фронта мощные 160-мм дивизионные минометы, которые применялись во всех боевых операциях завершающего этапа войны. Все элементы, вплоть до минометного прицела и стеклянной ампулы уровня, на заводе делали сами, на имевшихся старых, не приспособленных для такой работы станках. Все лучшее оборудование было отправлено в эвакуацию еще в 1941 г.

Всего за войну на заводе было изготовлено 52 067 станковых пулеметов всех типов, 20 879 пулеметных станков всех типов, 1380 120-мм минометов и 900 160-мм минометов, 335 тысяч корпусов мин и 21 491 машинок Ракова для снаряжения пулеметных лент. А во время обороны Тулы на заводе было отремонтировано 15 минометов, 35 пулеметов, 3 пушки, 3 «катюши», 11 авиационных пушек, 235 пулеметных станков, запасные части бронепоездов и танков.

На фото: отрезка стаканчиков для мин на специальных станках на тульском Станкостроительном (ныне машиностроительном) заводе.