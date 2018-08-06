6 августа: Команду на залп «Авроре» отдавал житель Кимовска

Бурным событиям ночи с 25 на 26 октября 1917 года, по новому исчислению с 7 на 8 ноября, дал сигнал залп крейсера «Аврора». А команду для этого залпа подал комиссар крейсера Александр Белышев, живший в Кимовске Тульской области. Александр Викторович родился 125 лет назад – 6 августа 1893 года.

На честь называться родиной знаменитого комиссара в советское время претендовали сразу две области – Владимирская и Ивановская. Родился Белышев в деревне Клетново Шуйского уезда Владимирской губернии, а после революции Ивановской области. То, что он родом из этих мест, Александр Иванович наглядно демонстрировал до конца своей жизни характерным оканьем.

Несмотря на то, что семья была правильного крестьянского происхождения, свое честное имя до революции она с классовой точки зрения успела запятнать излишней предприимчивостью. У Белышевых были сапожная мастерская, магазинчик и пекарня, где выделывались кренделя и баранки. Коммерческую сметку комиссар успел проявить и после революции, вернувшись в начале двадцатых годов в родные края. За что и был арестован соответствующими органами. Спасло признание, что он и есть тот человек, по сигналу которого началась революция. Проверили; факты сошлись. Предприимчивый комиссар получил свободу, но обо всем случившемся с того времени предпочитал помалкивать.

В 1913 году Александра Викторовича призвали на военную службу. По его личной просьбе попал он на Балтийский флот, а позже зачислен машинистом на крейсер «Аврора». Весной 1917 года вступил в партию большевиков и был избран председателем судового комитета, стал членом Центрального комитета Балтфлота (Центробалта). В июне 1917 года Военно-революционный комитет Петрограда назначил его комиссаром крейсера «Аврора». В советские годы писалось, что нижние чины и команда крейсера к этому времени стояли на стороне большевиков, что, в общем-то, вызывает некоторые сомнения. Самый главный большевик Ленин вместе с другим большевиком Зиновьевым ели в это время уху у шалаша в Разливе, скрываясь от преследования по обвинению в шпионаже в пользу Германии, а тем временем команда целого крейсера уже была на их стороне.

Другое дело – осень того года, когда судьба уже благоволила большевикам, а веселые матросы смелели с каждым днем. 25 октября 1917 года в 21 час 45 минут Белышев после присланной из штаба большевиков записки отдал приказ произвести выстрел из носового орудия крейсера «Аврора». Выстрел был произведен командором Е. Огневым. Одни историки считают, что этот залп дал сигнал к штурму Зимнего дворца, другие – что это был сигнал для всех судов, стоящих на Ниве, призывающий быть бдительнее и готовиться к выступлению. Как бы то ни было, команду на судьбоносный для всей страны выстрел дал именно он, Александр Викторович Белышев.

После смены власти команда крейсера оказалась на фронтах Гражданской войны, а комиссар – дома у родителей, во Владимирской губернии. Но в сентябре 1923 года после некоторых приключений дома, о которых мы уже упомянули выше, вернулся в Петроград, поступил работать на завод «Красная заря».

В 1935 году закончил электротехнический факультет Промакадемии и получил назначение на должность помощника начальника цеха электромеханического завода Ленинграда. В войну и послевоенные годы работал механиком Центрального производственно-ремонтного предприятия «Ленэнерго». Волшебный взмах рукой в 1917 году принес бывшему комиссару головокружительный взлет в служивой иерархии – ему было присвоено звание адмирала. При этом скромный адмирал без особого афиширования по каким-то причинам пожил и в Кимовске Тульской области. Умер в 1974 году.