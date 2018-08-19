19 августа: таинственный метеор над Тулой

19 августа 1923 года газета «Правда» сообщила о том, что на днях над Тулой пролетел метеор «с сильнейшим шумом и яркостью более солнечной».

Это сообщение заведующий Тульской астрологической обсерваторией тут же поставил под сомнение: ничего подобного «на днях» в Туле не наблюдалось. «Так как в телеграмме, помещенной в «Правде», не указано точно время этого важного по тульскому масштабу астрологическому события, то не представляется возможным установить, насколько это сообщение имеет научное значение».

Только через две недели ситуацию с метеором разъяснил некий сотрудник метеорологической станции. Оказывается, метеор пролетал, но не на днях, а парой недель раньше.

«6 августа я получил обрывочные сведения о полете необыкновенного метеора около Тулы. Заинтересованный этим явлением, я предпринял опрос очевидцев. Наиболее интересные сведения дали мне гр. Савищев с сыном, заметившие этот полет на станции «Ревякино». В общем, опрос очевидцев рисует такую картину полета.

4 августа между 5-6 часами вечера на ст. «Ревякино», лежащей верстах в 20 к северу от Тулы, было замечено при безоблачном небе яркое тело, белого цвета, величиной с солнечный диск. Тело было настолько яркое, что на него нельзя было смотреть. От тела при движении его по небу отделялся хвост цвета раскаленного угля, который через некоторое время сменился полосой дыма. Дым вскоре сгруппировался в светлое облако круглой формы. Конец линии полета не был виден из-за деревьев. Полет продолжался секунды четыре. Во время полета было слышно около шести ударов, напоминавшие отдаленные орудийные выстрелы. Очевидцы передают, что как будто было даже содрогание земли. В Туле, – рассказывают очевидцы из Чулкова, – метеор был замечен летящим над деревней Криволучье».