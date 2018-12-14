14 декабря: в Крыму разбили памятник Толстому

Ночью 14 декабря 1998 г. в Крыму разбили памятник Толстому около села Лозовое. С тех пор, до воссоединения с Россией, на памятник покушались еще дважды – в 2003 и 2013 годах. Но всякий раз местные власти видели причину в саморазрушении.

Так, в 1998 году после первого повреждения памятника на обращение крымского Республиканского комитета по охране культурного наследия в Симферопольский районный отдел милиции был получен ответ, что разрушение произошло в результате «естественных причин». Хотя на постаменте были видны отпечатки подошв, отбита лицевая часть бетонного бюста, выломана и разбита на части мраморная мемориальная доска. Работы по ремонту организовал и профинансировал Республиканский комитет.

В 2003 году акт вандализма повторился – неизвестные отбили нос памятника, повредили лицо и голову, кроме того, через весь бюст прошла трещина. Теперь причиной случившегося назвали плохие погодные условия. Летом 2013-го неизвестные откололи подбородок у монумента. Республиканский комитет Крыма по охране культурного наследия потребовал от райотдела милиции открыть уголовное производство, но вандалов так и не нашли. Или не искали.

В том же 2013 году в Министерстве культуры Украины отказались вносить в реестр объектов культурного наследия три крымских мемориальных сооружения Симферополя – памятники Льву Толстому, погибшим милиционерам и пожарным Крыма. Речь шла о статусе либо национального памятника, либо памятника местного значения. И того и другого молодой Толстой оказался недостоин.

По мнению корреспондента газеты «Крымское время», причина, по всей видимости, была в прорусской направленности либо тех, кого возвеличивал памятник, либо его авторов. С Толстым все понятно – великий русский писатель. Автор памятной стелы в честь пожарных Крыма, которые героически исполняли свои обязанности, в том числе и при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, – Евгений Яблонский, известный по монументу в память о советских гражданах, погибших от рук украинских националистов «Выстрел в спину», стоящему на Советской площади в Симферополе. Памятный знак в честь работников крымской милиции, погибших в годы Великой Отечественной войны и в другое время при выполнении служебных обязанностей – Станислав Чиж, в списке работ которого были памятный знак Пушкину у Георгиевского монастыря, известный обелиск городу-герою Севастополю «Штык и парус» на мысе Хрустальном, скульптура Куприна на набережной Балаклавы, памятник российской императрице Екатерине II в Севастополе.

В селение Эски-Орда (нынешняя Лозовое) был когда-то отправлен на пополнение и переформирование 3-й легкий батальон 14-й артиллерийской бригады, в составе которого служил молодой подпоручик Лев Толстой. В Эски-Орде Толстой пробыл около двух месяцев и после неоднократных и настойчивых просьб, в конце января 1855 г., его перевели на Бельбекские позиции, а впоследствии – на знаменитый Четвертый бастион в Севастополь. Там он напишет «Севастополь в декабре», положивший начало знаменитым «Севастопольским рассказам» и всей его литературной деятельности.

После этого Толстой был в Крыму еще дважды: в марте 1885 г. – в Симеизе и с сентября 1901 г. по июль 1902 г. – в Гаспре, где восстанавливал силы после тяжелой болезни.

За оборону Севастополя он был награжден орденом Святой Анны с надписью «За храбрость», а также медалями «За защиту Севастополя 1854–1855» и «В память войны 1853–1856». К юбилею его наградили еще двумя медалями «В память 50-летия защиты Севастополя»: серебряной как участника боев и бронзовой как автора знаменитых «Севастопольских рассказов».

Лозовое сейчас – фактически пригород Симферополя, расположенный от него на расстоянии в несколько сот метров. Бюст 26-летнего подпоручика царской армии Льва Толстого был установлен здесь к столетию годовщины Крымской войны 1854— 1855 гг. Его автор – известный в Крыму скульптор-самоучка Степан Карташев.