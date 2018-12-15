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Тульские тайны: Этот день в истории города
15 декабря: тульский «Пластик» уступил дорогу в элиту Карполю и «Уралочке»

15 декабря: тульский «Пластик» уступил дорогу в элиту Карполю и «Уралочке»

15 декабря 1973  г. в Рыбинске Ярославской области завершились переходные игры за право играть в высшей лиге женского чемпионата СССР по волейболу между тульским «Пластиком» и «Уралочкой» из Свердловска, которую тогда только начинал тренировать Николай Карполь.

Тульский «Пластик» в тот год уже был автором суперсенсации, пробившись в элитный дивизион советского волейбола, где выступали только команды Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик. Кроме Тулы российская провинция была представлена только Краснодаром. «Пластик» был первым в истории Тулы, кто играл в командных видах спорта на самом высшем уровне. К сожалению, свой первый сезон команда закончила предпоследней, и свое место в элите надо было отстаивать с постоянным конкурентом в первой лиге – свердловской «Уралочкой». Стыковые матчи проходили на нейтральной площадке – в рыбинском спортзале «Метеор».

Свердловчанки тогда только начинали свое восхождение, чтобы в скором будущем стать лучшей командой страны. Однако «Пластик» мог если и не срезать его, то хотя бы отложить на год. В первом матче не без труда, но подопечные Николая Карполя были повержены — 3:1. А затем два раза подряд «Пластик» уступал в пяти партиях. Причем в одном из этих матчей оставалось сделать только один шаг — «Пластик» вел 14:11 в пятом сете, но так и не удержал перевеса. Произошла одна из тех трагедий, которые случаются в спортивном мире ежегодно. Вот только остаются они лишь в памяти участников да их болельщиков. А истории достается факт — «Пластик» покинул высшую лигу.

На фото: матчи Кубка СССР 1972 г. «Пластик» играл на поле Центрального стадиона при переполненных трибунах.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 11:00 +3
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