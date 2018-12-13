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Тульские тайны: Этот день в истории города
13 декабря: туляки начали подписываться на газеты в рассрочку

13 декабря: туляки начали подписываться на газеты в рассрочку

Впервые в 1963 году по инициативе общественных распространителей печати предприятий Тулы был применен новый метод распространения газет и журналов – подписка в рассрочку. Этот метод уже широко практиковался, например, в Ярославской и других областях РСФСР.

Подписка в рассрочку, когда годовая стоимость периодических изданий выплачивается в течение двух-трех месяцев, была очень удобна для рабочих с небольшой зарплатой. Она позволяла им сразу выписать несколько журналов и газет, что также способствовало росту числа подписчиков. Хотя и без того выписывали тогда много – некоторые почти на месячную зарплату.

Необходимость в гарантированной доставке газет и журналов объяснялась тем, что краткосрочная подписка – на месяц, квартал и даже полугодие – дело не вполне надежное, так как не всегда бывает возможно ее продлить. Подписчик может оказаться в отпуске, в командировке, или просто забыть подписаться. Долгосрочная же годовая подписка обеспечивала получение нужных изданий в течение всего года.

С применением нового метода распространения печати на предприятиях города было выписано периодических изданий на 30-50 процентов больше обычного.

И зря говорят, что в тех газетах не печатали ничего интересного. Для иллюстрации приведем такую вот милую заметку из прессы шестидесятых годов.

На заглавном фото – туляки покупают свежую прессу в киоске около автовокзала.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:43 +4
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