5 августа: первый в истории чемпион мира

5 августа 1963 г. на чемпионате мира по велоспорту на треке в бельгийском городе Льеже советская команда выиграла золотые медали чемпионов в командной гонке преследования. Это были первые золотые медали чемпионов планеты в истории отечественного велоспорта. Среди той великолепной четверки был и туляк Сергей Терещенков.

В Тулу он приехал в ноябре 1962 года, отучившись в смоленском институте физкультуры, после личного приглашения первого секретаря обкома КПСС И. Юнака. И так совпало, что вскоре после приезда стал чемпионом мира.

— В командной гонке преследования непобедимыми считались велосипедисты ФРГ. Но мы в Париже, за две недели до чемпионата, показали лучший результат сезона в мире, – вспоминал Сергей Семенович. – И уже тогда почувствовали, что можем бороться. А чемпионат мира проходил по соседству — в Льже, в Бельгии. И, когда в финале финишировали, было впечатление, что выстрелы, извещающие о пересечении линии, прозвучали в один момент. И вот мы ждем, немцы ждут судейского решения. Минут через десять, которые показались вечностью, объявляют, что победила сборная СССР. Мы опередили их на двадцать четыре сотых секунды!

Дома чемпионов мира встречали пышно, но без особого размаха. Возможно, не сразу осознали значимости случившегося, а, может, спортивное и партийное руководство посчитало, что так и должно было быть. Время было такое. Посланник страны только-только слетал в космос, и казалось, что во всех остальных отраслях человеческой деятельности советские люди должны быть только первыми, и никак иначе. Потом уже, когда в 1965-м советская четверка во второй раз стала чемпионом мира, организовали по-настоящему праздничную встречу. В Туле даже было чествование на стадионе, до отказа заполненного болельщиками.

— Просто Тула всегда отличалась неким консерватизмом, – считал Сергей Семенович. – Больше почестей на родине, в Смоленске было, где меня оберегали, по городу даже мою машину сопровождала еще одна, с маячком.

Первое для СССР звание чемпионов мира выигрывала великолепная четверка гонщиков примерно одного возраста. Колумбет и Бельгард были на год старше Терещенкова, Москвин на год моложе. И все из разных городов. Терещенков — туляк, Бельгард и Москвин ленинградцы, Колумбет из Киева. В жизни, правда, особо не дружили, но и врагами не были.

– Я дружил с Пхакадзе, с Лацисом из Риги. С Москвиным у нас были хорошие отношения. Колумбет — хороший парень, но мог иногда подковырнуть, а мне это не совсем нравилось, – рассказывал Терещенков. – А как только закончили выступать, такие все друзья стали.... И чем дальше от того времени, тем роднее. Вообще же мы считались четверкой незаменимых. Перед чемпионатом мира в Льеже меня на одной из тренировок так один гонщик сбил, что мне единственному Алексей Куприянов, был такой тренер, разрешил выступать в шортах. Вы знаете, что такое тогда выйти на старт в шортах? Это мог позволить себе только зарубежный гонщик, а советский человек должен был выступать в штанах. А у меня кровавая корка такая, что я ногу не могу сгибать. Мне ее массажист потихонечку натирал вазелином, какими-то мазями, чтобы я мог педали крутить. Но пятого все равно на замену не выпустили.

На фото: советская команда сразу после награждения.