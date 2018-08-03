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4 августа: первое тульское колесо обозрения

4 августа: первое тульское колесо обозрения

В этот день в 1958 году была утверждена комиссия по приемке нового аттракциона в тульском Центральном парке культуры и отдыха, нынешнего Белоусовского. Это было первое в Туле колесо обозрения.

Новый аттракцион – значительное событие для того времени, когда выбор каруселей был весьма скудным. В основном лодочки и бегающие по кругу лошадки. Но парк стремительно начинал новую жизнь, и тот год во многом стал для него историческим. В 1958-м перед входом со стороны улицы Первомайской поставили памятник Вересаеву, отлили на косогорском заводе новую чугунную ограду. В том же году горисполкомом было принято решение об увековечивании памяти основателя парка П. П. Белоусова.

Что же касается колеса обозрения, то, по сравнению с нынешними собратьями, оно выглядело весьма скромно. Чтобы забраться в кабинки, надо было подняться на несколько проходов по деревянным ступенькам до посадочной площадки. Сами кабинки были железными, наглухо закрывающимися. Большой высотой колесо тоже не отличалось, и катающиеся обслуживались по времени, так что за один раз можно было сделать несколько кругов вверх и вниз над парком.

Автор: Сергей Гусев, вчера, в 20:20 +13
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