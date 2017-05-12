Можно ли построить жилой дом на садовом участке?

Можно ли построить индивидуальный жилой дом на садовом участке, расположенном в садоводческом товариществе (СНТ)? Участок находится у нас в собственности. Валерий Белых, Тула.

На вопрос читателя отвечает помощник руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области Елена Делимова.

– К сожалению, этого сделать нельзя. Вернее, построить-то, наверное, можно, но зарегистрировать не получится. Садовый земельный участок - это земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем, а также возведения хозяйственных строений и сооружений).

Сейчас правовой режим садового участка предусматривает возможность возведения на таком участке жилого строения, а не жилого дома.

И соответственно в техническом плане объекта недвижимого имущества, возведенного на таком участке, следует указывать «жилое строение».

Таким образом, строить индивидуальный жилой дом на участке для садоводства, находящемся в садоводческом товариществе, нельзя. Целевое назначение данного участка не предусматривает возведение на нем индивидуального жилого дома. Отсюда и ограничения.

Построить можно жилое строение, для которого не требуется выдача разрешения на строительство.

Чтобы оформить строение с 1 января 2017 года требуется получение технического плана, без него такую недвижимость на кадастровый учет не поставят, соответственно и не зарегистрируют права.

Обращаем внимание, что понятия «жилое строение» и «индивидуальный жилой дом» - разные.

Строить индивидуальные жилые дома можно на землях для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Разрешение на строительство такого дома является обязательным документом для постановки на учет и регистрации права.