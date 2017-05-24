Как спилить аварийное дерево

– Аварийные деревья во дворе – угроза для жизни и опасность порчи имущества. Кто должен убирать старые деревья? Марина Владимировна, Тула.

Избавиться от аварийных деревьев во дворе, на улице или территории госучреждения можно разными способами. Все зависит от того, где дерево находится.

Во дворе

Чтобы удалить неугодные деревья во дворе, жителям нужно принять решение большинством голосов на общем собрании. Избавиться можно не только от старых и опасных насаждений – спилить можно любое дерево, которое мешает жителям.

Собственникам нужно составить заявление в управляющую компанию. Необходимо указать количество и точное месторасположение деревьев, которые требуется спилить или кронировать.

Сотрудник управляющей компании выйдет на место, зафиксирует объемы работ, сделает заявку на опиловку и отправит её в администрацию района. Далее заявление попадет в комитет благоустройства, который даст (или не даст) разрешение на спил. Решение будет принято в соответствии с правилами озеленения. Чаще всего, если речь идет о старых деревьях, проблем с согласованием работ не возникает.

В случае положительного ответа управляющая компания поставит вашу заявку в план благоустройства.

Сами работы должна выполнять специализированная подрядная организация.

– Стоимость услуги по удалению дерева зависит от сложности работы и от того, нужно ли привлекать автовышку. Небольшое дерево можно удалить за 1000 рублей, но порой цены могут достигать и 10000 рублей, – рассказал специалист компании «ТулаСпецТехника» Евгений Геннадьевич.

Заказ считается выполненным, когда собственники подпишут акт выполненных работ. Оплата услуг подрядчиков, как правило, производится из статьи «Содержание жилья».

Кстати, есть ситуации, когда проведение работ можно ускорить и не дожидаться разрешения от администрации. УК имеет право спилить дерево без разрешения властей, если оно несет угрозу для жителей. Например, треснуло после грозы.

На городской улице

Избавиться от дерева на улице будет гораздо сложнее. Любое зеленое насаждение, в каком бы оно ни было состоянии, находится на балансе города. Самопроизвольное устранение деревьев без соответствующего разрешения грозит административным штрафом. Самим оформить разрешение на спил у жителей не получится.

Получить «порубочный билет» может только балансо­держатель территории, на которой расположены деревья. Поэтому тулякам в таком случае нужно направить в администрацию заявление с просьбой удалить дерево и объяснением причины.

Весомых причин для удаления зеленых насаждений в городе может быть несколько:

Опасность дерева для окружающих (большие трещины, поврежденный ствол и т.д.).

Дерево расположено очень близко к вашему дому или забору. По санитарным нормам, крупные деревья не должны расти ближе пяти метров от строений.

Дерево загораживает доступ света в вашу квартиру.

Письменное обращение, поступившее в государственный орган или орган местного самоуправления, рассматривается в течение 30 дней.

Возле школы или больницы

Ответственность за своевременное удаление опасных деревьев на территории государственных учреждений несут руководители организаций. Например, если вы заметили старое дерево на территории школы, напишите письменное обращение директору. После этого руководитель обязан передать жалобу в администрацию района.