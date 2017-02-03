Почему во многих аптеках после 23.00 нельзя заплатить картой?

- Многие круглосуточные аптеки Тулы отказывают в безналичном расчете после 23.00, - рассказывает тулячка Екатерина Сказкина. - С этой проблемой мне пришлось столкнуться лично.

Приключения начались с боли в правом ухе, которая вечером была терпимой, а к двум часам ночи сделалась невыносимой. К сожалению, дома нужных лекарств не оказалось, поэтому пришлось идти в круглосуточную аптеку. Благо она располагается в соседней многоэтажке.

В аптеке улыбчивый и доброжелательный фармацевт быстро подобрала капли и обезболивающие средства. Однако принимать к оплате карту отказалась, сославшись на то, что терминал «не работает».



Налички у меня при себе не было. Поэтому я была вынуждена вызвать такси и колесить по району в поисках круглосуточного банкомата. Во время поездки боль усилилась, и возникло ощущение, что я скоро рожу. Ёжика. Через ухо. Кто хоть раз сталкивался с острым отитом – тот меня поймёт…



Как выяснилось позже, такая «дискриминация» банковских карт является грубым нарушением Закона о защите прав потребителя. Однако она вызвана соображениями безопасности.



Чтобы подтвердить операцию по карте, требуется ввести ПИН-код. Для этого фармацевт должен на свой страх и риск открыть дверь и пропустить покупателя к кассе, где установлен терминал. И где хранится выручка, спиртовые настойки, психотропные препараты, отпускаемые по особым рецептам, и прочие соблазны.



Разумеется, подвергать опасности собственную жизнь и здоровье никто не хочет. Аптекарей, которые посылают покупателей в 2 часа ночи на поиски банкомата, можно понять. Можно понять даже тех сотрудников, которые идут на крайние меры – предлагают клиентам сообщить ПИН-код и сами проводят оплату покупки.



А вот руководство аптек понять сложно. Ведь существует несколько способов решения такой серьезной проблемы. По словам технических специалистов банков, в зависимости от программного обеспечения, используемого организацией, можно предпринять следующие меры:

• провести «удлинитель» к окошку выдачи товаров. К слову, стоит удлинитель около 300 рублей.

• установить беспроводной терминал, как в кафе и ресторанах.



Товарищи заведующие, директора и прочие ответственные лица! Поймите, если человек ночью пришел в аптеку – значит ему самому или его родственнику очень плохо. И пожалуйста, чисто по-человечески, постарайтесь сделать все возможное, чтоб избавить его от дополнительных проблем!