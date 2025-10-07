Екатерина Реньжина: как самая маленькая девочка в группе смогла добиться больших результатов

Эксклюзивное интервью с титулованной спортсменкой — только для читателей Myslo.

Екатерина Реньжина — мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Между легкой атлетикой, волейболом, пением и бисероплетением выбрала «королеву спорта» и уже в 14 лет попала в сборную России.

— Катя, с какого возраста вы занимаетесь легкой атлетикой?

— С семи лет. Когда была во втором классе, к нам пришел молодой тренер Андрей Маринов набирать себе группу. Он увидел, что я шустренькая и из меня может что-то получиться. Родители как раз хотели отдать меня в бег, и тут — судьба. Меня взяли. Я была единственной девочкой среди мальчиков, которые уже занимались атлетикой. В итоге осталась одна, все разошлись.

— Как на вас повлиял тренер?

— Очень сильно. Спустя время Андрей Маринов передал меня своему отцу Вячеславу Маринову. Он мой основной детский тренер. И с ним мы добились всего, я практически везде выигрывала: первенства России, спартакиады, четырехборья. В 14 лет меня передали в сборную России. Обычно таких маленьких не брали, но я была перспективной и неплохо смотрелась.

— Сразу появилась любовь к легкой атлетике?

— Да, хоть я и занималась волейболом, ложками, пением и бисероплетением, но выбрала для себя легкую атлетику — «королеву спорта». С 10 лет я получала стипендию — три тысячи рублей. Деньги я откладывала, что-то себе покупала. Это тоже послужило стимулом.

— У всех есть свой кумир, а кто был у вас?

— С родителями мы всегда смотрели по телевизору чемпионаты мира и Олимпийские игры. Нравилась Эллисон Феликс, она бегала 400 метров, а потом меня покорил Усейн Болт, рекордсмен в беге на 100 метров. В 2015 году мы поехали на чемпионат мира в Пекин, он там завершал свою карьеру, и я успела сделать с ним фото.

— Сколько времени уходит на тренировки?

— У меня каждый месяц сборы. Там — по две тренировки в день, в воскресенье выходной. Мы тренируемся частями: подготовительный сезон, предсоревновательный и соревновательный. Первый дается мне тяжелее всего: там усиленные тренировки и огромные кроссы, а я в душе спринтер.

— Какие соревнования впечатлили больше всего?

— Мне запомнились первые юношеские Олимпийские игры в Сингапуре в 2010 году. Там было все как у взрослых: олимпийская деревня, спортсмены со всего мира — более трех тысяч человек. Очень масштабно! Только пришлось ехать туда без тренера.

— Миф или правда, что спортсмены очень суеверные?

— Правда. Почти у всех есть свои приметы, особенно перед самым стартом, когда встаешь на колодки. У меня свой ритуал: я всегда подпрыгиваю и бью себя по ногам. Кто-то по щекам себя шлепает, кто-то крестится — у всех есть свои фишки.

— Как восстановиться после тяжелой нагрузки?

— Главное — питание и сон. У меня это часто сделать не получается, но нужно пытаться. Необходимо отдыхать душой и успокаивать нервную систему. Лучше всего сходить в баню или на массаж.

— Какова ваша профессиональная цель?

— Хотелось бы поехать на Олимпиаду. Я два раза отбиралась, и не пустили, но об этом не жалею. Радует, что попала на юношескую Олимпиаду, а еще на соревнования во Франции, Италии, Хорватии. Награды свои никогда не считала, их очень много. Я прошла все этапы, ездила на первенство Европы и разные фестивали. Раньше было интереснее в плане выезда, но и сейчас ездим в СНГ. Спорт еще увлекает тем, что появляются друзья из разных уголков мира.

— Есть ли дистанции, которые вообще не нравятся?

— Раньше я бегала короткий спринт — 100 и 200 метров — и думала, что на 400 метров никогда не встану, ведь это самая сложная дистанция. Но в 2012 году мы поехали на юниорское первенство мира. Там было выгодно бежать эстафету и какой-нибудь личный вид. Тренер предложил попробовать 400 метров — вдруг зацепились бы за призы? Так и получилось. После этого я оставила короткий спринт и полностью перешла на длинный. Еще также думала, что никогда не побегу 800 метров. Но потом у меня была операция на позвоночнике, и после восстановления захотелось попробовать что-то новое. Теперь бегаю и 800 метров.

— Катя, какой у вас главный девиз по жизни?

— «Никогда не сдавайся!» Как-то в детстве мама вырезала мне из «Слободы» картинку, где цапля держала лягушку за голову в своём клюве. А бедное животное, борясь за свою жизнь, вцепилось лапками в горло птицы, и внизу была подпись: «Никогда не сдавайся!» Это мне запомнилось и стало моим девизом по жизни.

— Какие советы пригодятся начинающим спортсменам?

— Самое главное — найти хорошего тренера. Не менее важно выбрать качественную экипировку, особенно кроссовки, а то потом начнут болеть стопы, спина и колени. Тренер должен сначала укрепить весь организм и только потом погрузить в беговой процесс.

— Какие чувства испытываете к Туле?

— Теплые, это моя родина. Я тут родилась, живу и учусь.

Между сборами всегда провожу время в Туле с родственниками, хотя друзья у меня есть по всей стране и даже по миру.

— Планируете в будущем заняться тренерской деятельностью?

— Сейчас совмещать спорт с тренерской деятельностью очень тяжело. Ты либо хорошо бегаешь, либо хорошо тренируешь, ведь нужно всего себя отдавать детям. Сейчас можно обучать онлайн, но мне такое не подходит, я за живое общение. В этом году попробовала себя в роли тренера, это отнимает очень много энергии. Мне нравится показывать упражнения и объяснять технику, база у меня огромная, но с детьми заниматься не смогла. В них слишком много энергии, а я не педагог. Сейчас я руководитель Федерации легкой атлетики Тульской области. Это склоняет меня к тренерской деятельности. Надеюсь, что войду в это дело плавно и не брошу спорт.

Из досье Myslo

Екатерина Андреевна Реньжина

Мастер спорта России международного класса.

Родилась 18 октября 1994 года в Туле.

Профессиональную спортивную карьеру начала в 2009 году.

Окончила ТулГУ, в 2017 году — магистратуру.

Чемпионка России 2015 года (эстафета 4×400 м), победительница Всемирной универсиады 2013 года (эстафета 4×400 м), победительница Всемирных военных игр 2015 года (эстафета 4×400 м).

На чемпионате России 2025 года установила рекорд Тульской области в беге на 800 м.

Сейчас Екатерина — действующий руководитель Федерации легкой атлетики Тульской области.

Автор текста — Дарья Мошкина, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива Екатерины Реньжиной.