Даешь «Аллею Доброты»-3!

Команда «Слободы» приглашает всех неравнодушных туляков сажать деревья. Обещаем море позитива и хорошее настроение.

Это будет уже третья «Аллея Доброты». В апреле 2015 года по предложению читателей «Слободы» и пользователей портала Myslo.ru Андрея Архипова и Виктора Зайцева появилась в Туле первая Аллея Доброты из 33 лип. Ее посадили в Пролетарском районе на 2-м проезде Металлургов. Помните, как было классно?! Всем нам тогда здорово помог начальник теруправления Пролетарского округа Сергей Шестаков – подсказал отличное место для посадки, помог с разметкой и подготовкой ям, предоставил инструмент и организовал полив.

Аллея Доброты в Пролетарке стала символом – нашего неравнодушия к благоустройству города, любви к Туле и уважения к друг другу. Ведь это так вдохновляет – делать добро своим соседям, землякам.

Хорошее дело участники акции тогда предложили сделать традицией – и в каждом районе Тулы (а может быть, затем и в каждом городе региона) посадить свою Аллею Доброты.

В прошлом году «Аллея Доброты»-2 появилась в Заречье, на Молодежном бульваре (между СПАРом на ул. Октябрьской, 91, и женской консультацией на ул. Галкина, 31-а). Здесь нам оказал помощь с подготовкой и инструментом, вместе со всеми сажал деревья глава Зареченского округа Максим Щербаков. И теперь на Молодежном бульваре растут 50 лип, посаженные «слобожанами».

Где появится «Аллея Доброты»-3? Когда будем ее сажать? – эти вопросы нам задают читатели уже больше месяца. Значит, прижилось доброе начинание! Мы только «ЗА»!

И как всегда спрашиваем у вас, дорогие читатели и пользователи: где, по вашему мнению, надо посадить липы новой, третьей «Аллеи Доброты»? Когда удобнее вам выйти вместе с нами и посадить деревья? Ведь не секрет – многие участвуют в городских субботниках, надо, чтобы не было накладок по времени, чтобы все желающие приняли участие в посадке аллеи.

Жду ваших предложений по тел. 57-07-07, доб. 203, по эл.почте alex_edotor@myslo.ru, под этим постом или в наших группах в соцсетях.