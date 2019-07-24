Детская веранда или контейнерная площадка: что поставили в детсаду №17 Тулы

Как говорили раньше: всё лучшее - детям!

23 июля, в МБОУ ЦО № 17 комиссия приняла работы по обустройству веранды, - сообщает сайт администрации Тулы. В составе комиссии - родители воспитанников, представители главного управления администрации города по Пролетарскому территориальному округу и подрядной организации. Они осмотрели веранду, оценили качество работ.

В ходе обследования у членов комиссии замечаний не возникло, работы приняты. А вот у меня и некоторых жителей возник когнитивный диссонанс:

Действительно, веранда очень похожа на контейнерную площадку. Как говорится, найдите три отличия

Говорят, что это по ГОСТам и всяким СНиПам. Возможно. Вот в справочном пособии к СНиПу 1989 года написано: «На групповых площадках по местным климатическим условиям могут устраиваться навесы площадью 40 м для укрытия детей от атмосферных осадков или излишней солнечной радиации. Навесы не должны мешать детям бегать, играть и проводить занятия, поэтому их рекомендуется ставить на границе групповой площадки в окружении зелени. Рекомендуется применять блокировку навесов, а также располагать их по периметру участка, используя как ограждение. Конструкции навесов должны обеспечивать легкость и простоту монтажа, надежность эксплуатации. Внутри навесов может находиться встроенная мебель и оборудование. Полы теневых навесов рекомендуется поднимать на высоту 10 см по отношению к уровню земли, чтобы его не заливало в сырую погоду. В районах с сильными ветрами по направлению господствующих ветров необходимо устраивать ветрозащитные стенки».

В более свежей редакции указаны требования к конструкции теневых навесов и веранд: минимальная площадь прогулочной веранды должна быть не менее 20 кв м; рекомендованный материал для полов – дерево; теневой навес должен иметь ограждение с трех сторон высотой не менее 1500 мм.

То есть требований сварить загон для детей в ГОСТах нет.

Из любопытства погуглила - какие веранды в детсадах ставят в других городах и странах. И не обнаружили ничего похожего на тульский креатив.

Вот такие веранды в Якутии

Вот такая веранда в детской садике Подмосковья

А вот такие детские веранды и площадки сделаны в детском саду «Замок детства» в подмосковном совхозе им. Ленина. Как говорится, no comment