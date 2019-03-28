Красивые свадьбы: с любимыми не расставайтесь

«Так, как он любит, меня никто не любил», – говорит Светлана о своем муже Сергее. После школьной влюбленности они расстались на целых 10 лет, чтобы наконец понять, что должны быть вместе.

В детстве Сергей и Светлана жили в соседних домах и явно нравились друг другу. Став постарше, они начали встречаться, но потом их пути разошлись – оба даже не помнят, почему. Света вышла замуж, родила ребенка. И только спустя 10 лет судьба свела их в соцсетях, и они наконец-то встретились.

«Мне нравится его внутренний стержень, умение держать слово, уверенность, – говорит Света. – И так, как он, меня, наверное, никто не любил…»

Света и Сергей мечтали о свадьбе «для себя», без избитых традиций и многолюдного шумного банкета. «Я хотела прожить этот день душой, – говорит невеста. – И мы сделали праздник для души: одежда, в которой нам комфортно; кольца, о которых мы мечтали; на ужине – только мы и самые близкие люди».

Кстати, во время свадебной фотосессии молодожены решили использовать мотоцикл: когда-то, много лет назад, на простеньком мопеде Сережа катал по дворам девочку Свету, которая ему всегда нравилась…

Организатор – студия особенных свадеб White и Анастасия Никитина.

Фотограф – Юлия Часовских.