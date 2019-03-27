Лес, озеро, аэропорт: выбираем необычное место для свадьбы

Устроить свадьбу в необычной локации – вполне реализуемая идея. Сегодня для этого в руках организатора есть всё: выездная мебель, выездная кухня, шатры, коктейль-бар, тепловые пушки. Светлана Дементьева, организатор и ведущая мероприятий, рассказывает, куда вместо ресторана можно пригласить гостей.



Светлана Дементьева.

Озеро

Здесь можно разыграть романтическую историю на воде, когда молодожены приплывают друг к другу в разных лодках и на середине озера обмениваются кольцами под музыку скрипки.

В течении вечера можно попробовать разжечь костер на скорость, приготовить блюда на костре, смастерить шалаш или наколоть дров, поймать рыбу. Попрыгать через костер в финале вечера, сжечь чучело неженатой жизни и побросать в огонь бумажки с пожеланиями молодым. Гости могут остаться в на ночь в палаточном лагере и второй день свадьбы провести в таком же стиле.

Этномир

В этом замечательном месте все уже сооружено и продумано для необычных свадебных идей.

Это поиск невесты в лесном лабиринте, создание хенд-мейд подарков молодым в гончарной мастерской, путешествие по разным странам. Не каждая бабушка бывала на Шри-Ланке или в Китае, а тут можно разом посетить несколько стран и отведать их традиционную еду. Увлекательное путешествие может завершиться полетом молодых на воздушном шаре в красочные сумерки заката под залпы салюта.

Покажите всех!

А какие еще варианты для свадьбы можно придумать? Ну, например, вот эти:

Крыша. Не зря же говорят, что браки заключаются на небесах! Крыша многоэтажки – спорный вариант, а вот приспособленная для праздников крыша – отличное место. Такие варианты есть в Москве, насчет Тулы подскажут свадебные организаторы.

Фотостудия. Если гостей немного, почему бы и нет? В Туле сейчас масса фотостудий с достойной площадью и стильными интерьерами. Музыка, фуршет, возможность сразу пофотографироваться с хорошим светом в красивых локациях.

Кинотеатр. Приглашения на свадьбу в виде билетов в кино, церемония на фоне экрана в свете прожектора, просмотр фильма о молодоженах в темноте кинотеатра, фотостена с красной дорожкой, развлечения на кинотему – необычно и интересно.

Аэроклуб. Здесь свадебной аркой может стать легкомоторный самолет, вместо банкета – шведский стол и стулья из снопов сена, вместо конкурсов – гонки квадрокоптеров.

Идей для свадебных локаций множество: это может быть место, где вы провели самый незабываемый вечер, где сходятся ваши интересы или где вам очень-очень хорошо! Давайте мыслить шире!

Фото: weddywood.ru.