В Туле можно пройти диагностику пищевой непереносимости

Если вы едите правильно, вам не нужны лекарства. Если нет — лекарства вам не помогут. Это — о пищевой непереносимости, диагностику которой теперь можно сделать в Туле.

Такая диагностика по системе ImmunoHealth позволяет врачу не лечить симптомы хронических заболеваний, а установить и устранить их истинные причины. Как это работает, рассказывает Вера Николаевна Комарова, врач-дерматовенеролог, косметолог, руководитель клиники врачебной косметологии.

Вера Николаевна Комарова.

В идеале пища в нашем организме должна полностью расщепляться и легко покидать его в виде простых мелких молекул, не засоряя и не перегружая выделительные системы. Но есть продукты, которые из-за отсутствия в организме необходимых энзимов и других причин расщепляются не полностью.

И тогда крупные молекулы и частицы попадают в кровь, где их в норме быть не должно.

Как следствие, возникает реакция иммунной системы на вторжение «чужеродного» материала (как на бактерии и вирусы) и выработка большого количества пищевых антител. На это расходуется огромное количество энергии, материалов и кислорода, что приводит к:

хронической усталости,

сонливости и апатии,

застою жидкости,

высокому давлению,

нагрузке на сердце,

избыточному накоплению жира,

сахарному диабету,

воспалительным явлениям в органах и тканях и многим других хроническим состояниям.

Мы лечимся у разных специалистов, не подозревая, что часто истинной причиной болезней является скрытая пищевая непереносимость.

Она постоянно перегружает и постепенно угнетает иммунную систему многолетним изнурительным конфликтом с повседневной едой.

Знать свои пищевые возможности и считаться с ними — вот единственное по-настоящему эффективное решение проблемы.

При тестировании на пищевую непереносимость используется иммуноферментный анализ крови — один из наиболее точных тестов, сертифицированный в США и ЕС.

Он позволяет с максимально возможной точностью определить, на какие из продуктов питания ваша иммунная система постоянно вырабатывает избыточное количество антител.

По результатам тестов индивидуально для каждого пациента строится программа питания. Она не имеет ничего общего с модными диетами, не связана с подсчетом калорий, не предусматривает голодания или стандартных ограничений в объеме пищи. Для составления программы используется концепция иммунной диетологии, с принципиально новыми подходами к «полезности» той или иной пищи.

Программа питания освобождает рацион от тех продуктов, которые вызывают в организме пациента негативные реакции или перегрузки. Специально подобранные сочетания продуктов и их ротация помогают снизить концентрацию пищевых антител и иммунных комплексов в крови и тканях и, как следствие, разгрузить выделительные системы, нормализовать обменные процессы и восстановить иммунитет.

В первые же недели программы обнаруживается связь многих хронических явлений с едой: при переходе к новому стилю питания симптомы болезней начинают угасать.

Здоровым людям программа помогает надолго сохранять высокий уровень жизненной активности и служит надёжным превентивным методом, значительно повышающим уровень иммунорезистентности организма, в том числе к инфекционным и онкологическим заболеваниям.

Кстати

Один из соавторов методологии ImmunoHealth, о которой рассказывает Вера Николаевна, — Марина Розенштейн, кандидат медицинских наук, член американской ассоциации нутрициологов.

Марина Розенштейн — Сценарий конфликта между иммунной системой и пищевым белком разворачивается не в тканях, а в кровотоке, — говорит Марина Розенштейн. — Вы не можете это увидеть, просто чувствуете упадок сил, вам не очень хорошо — жарко или резко клонит в сон. В этот момент вы теряете кислород и энергию. Зато получаете порцию отработанного материала, который очень трудно перерабатывать и выводить. Он оседает в тканях и вызывает воспаление. К сожалению, иммунная система плохо умеет отличать важные задачи от неважных. Для нее и плохо переваренный белок молока, и возбудитель чумы, проникнувшие в кровь, являются одним и тем же — чужеродным объектом, который нужно уничтожить любой ценой. И этот конфликт может продолжаться, перегружать иммунную систему, «захламлять» организм и поддерживать воспалительный процесс годами!

По словам Марины Розенштейн, есть продукты, которые очень редко вызывают пищевую непереносимость. Это:

Водоросли. С ними мы получаем много важных и полезных нутриентов — биологически значимых элементов. Кокосовое молоко. Не путать с кокосовой водой, она — чистый сахар! Кокосовый орех. Его доктор называет самым безобидным из всех орехов. Кабачки — на них крайне редко бывают аллергии. А вот капуста довольно часто дает реакции: семейство крестоцветных небезобидно. Кальмары гораздо менее аллергенны, нежели любые другие моллюски (гребешки, мидии) или ракообразные (крабы, раки). Рис, но обязательно неочищенный: все самое ценное находится в кожуре. Из рисовых отрубей делается замечательное масло, не горящее при очень высокой температуре. Масло виноградных косточек и топленое масло. Топленое безопасно даже для тех, кто не переносит никаких коровьих молочных продуктов, потому что это чистый жир, очищенный от белка. В нем нет и лактозы, молочного сахара, — это все уходит с сывороткой.

К числу же продуктов, которые наиболее часто не переносятся организмом, доктор относит яйца, особенно белок («Когда фитнес-тренер переводит своего клиента на протеиновый коктейль на основе куриного белка, часто оказывает ему медвежью услугу. Человек теряет энергию, у него начинается задержка жидкости и следом растет вес. Он практически не есть, а всё равно не худеет») и клейковина, или пшеничный глютен (белок пшеницы и родственных ей злаков — ржи, ячменя).