Постройнеть к Новому году - реально или нет?

Хотите узнать секреты, как быстро похудеть и похорошеть прямо к Новому году или ещё раньше, например, к выходным? Если без шуток — это абсолютно реально, но нужно хорошо понимать две тонкости.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья

Во-первых, нужно понимать, зачем вам худеть. Во-вторых, владеть знаниями-избавителями от лишнего жира.

Первый пункт важнее второго, потом что от него зависит результат в итоге. Как думаете, для человека с ожирением есть разница, похудеть на 10 или 25 кг? 10 уже не плохо, но когда вы ставите цель избавиться от всех, до последнего, лишних кг, зная, что это абсолютно реально — это гораздо круче! Именно такой должна быть ваша цель! Потому что страстное желание «похудеть к Новому году» или «зажигать в платье 44 размера на корпоративе» с боем курантов теряет смысл. Больше не нужно следить за тем, что ешь, запреты сняты, да здравствует алкоголь и 13 кусков торта — мол, «цель достигнута, мне всё можно». Это — самые безумные «откаты веса» и неизбежность ходьбы по кругу «худею-толстею, чтобы снова похудеть».

Запоминаем: нам можно есть всё! И точка. Худеете вы не к праздникам, а потому что хотите ВСЕГДА жить в здоровом теле, не парясь о еде и калориях. А жир этому мешает, разрушая здоровье и уродуя красивое от природы тело, и крадет счастливые дни свободы жить активно, путешествовать, носить что нравится, жить без лекарств.

Рассказываю, как расправиться с жиром. Главный секрет настолько очевиден и прост, что его не принимают всерьез, попадаясь на крючок очередной новомодной «суперэффективной» диеты!

Чтобы прийти в форму, нужно накормить себя ДОСЫТА, то есть дать телу ВСЁ, что ему нужно для идеальной работы всех органов и систем, вовремя и без промедления! А не исключать хлеб с колбасой в шоколаде.

Смотрите: нам жизненно нужны строительные кирпичики (аминокислоты) — мясо, птица, рыба, яйца; топливо для всех биохимических процессов — крупы, макароны, бобовые и картошка; а еще антиоксиданты, детокс-компоненты, витаминки, минералы, жирные кислоты — овощи, фрукты, ягоды, зелень, специи, приправы, водоросли, орехи, семечки и какао, в том числе хороший шоколад.

Когда наша тарелка включает ВСЁ вышеперечисленное, тело работает как дорогие часы, справляясь с проблемами самостоятельно на этапе их зарождения. То есть лишний вес перестает быть вашей проблемой и становится проблемой вашего тела. Организм сам включает механизмы борьбы с лишним жиром, ему нужно только помочь. Если хоть одного важного элемента не хватит, тело откажется худеть самостоятельно. Вот и весь секрет!

Сесть на диету при дефиците витаминов или жирных кислот — значит запустить мощную стрессовую гормональную реакцию с возвратом веса. Например, клеткам не хватало жирных кислот, диета перекрыла их доступ ещё сильнее, мозг шлет сигнал — ешь больше и копи жир. Полезного-то не хватает!

Хороший режим — это еда каждые 2−3 часа от завтрака до ужина и основа рациона по формуле «ГМО» (гарнир/мышечный белок/овощи) — 80г/ 80г/150 г. Порции подстраиваем под себя, что-то увеличив/уменьшив. Остальное из списка продуктов — это дополнения, приносящие нам удовольствие от еды, а телу — сплошную пользу. Наладили рацион? Отлично, теперь можно добавить к правильной основе всё, что угодно (от бекона до куска торта), но в разумных пределах и с хорошим составом.

На 70−80% сбалансированного рациона — 20% радостей по вкусу, и готово, ты худеешь!

Вечный вопрос: худеть самостоятельно или идти к профессионалам? На самом деле возможны оба варианта. Хотите сами? Без проблем, заботимся о качестве здорового питания, нутриентов и воды в своем рационе. Если не готовы разбираться в чудесах биохимии похудения, но очень хотите хороший результат, особенно в режиме тотальной нехватки времени, то бегом к специалисту по питанию, который распишет вам программу поэтапно до мелочей.