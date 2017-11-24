Хочу быть владычицей морской!

Пока твои друзья смотрят в сторону банальных Доминиканы, Таиланда, приевшегося «ол инклюзива» и анимации в стиле «Таги-и-и-и-ил», мы будем выходить из зоны комфорта и захватывать мир… с помощью яхты.

Ольга Волкова,

руководитель турагентства «Аэропорт».

Сложился стереотип, что отдых на яхте – это неприлично дорого. Это не так при условии, что ты не один и захватывать мир с тобой едут еще как минимум 5–8 человек. Разберем на конкретном примере.

1. Фрахтовать лучше в «окололетние» месяцы: май или сентябрь-октябрь, так как аренда яхты дешевле. Август самый дорогой. Чем раньше чартер яхты, тем лучше, но это правило применимо ко всему, что связано с путешествиями.

Средний чек аренды однопалубной парусной яхты – 3000 евро в неделю. Если вас 6 человек, то с одного – 500 евро.

2. Парусная яхта дешевле моторной. Плюс моторная яхта требует затрат на дизельное топливо. Также моторная яхта намного шумнее парусной.

3. Лайфхак с шенгенскими визами: по международному морскому праву любое судно может зайти в порт без виз на 72 часа. Если выходить из марины Черногории, то можно без виз заплывать, к примеру в Италию, Хорватию и т. д. Яхт­смены утверждают, что часто даже при наличии виз их никто не проверяет. Как правило, шкипер при швартовке в порту несет проштамповать одну лишь бумажку crew list, без паспортов.

4. Марины – они же стоянки яхт. Их огромное количество, от простеньких до гламурных. Самые попсовые и дорогие – в Ницце, Сен-Тропе и Венеции. Средний чек 400 евро в неделю (66 евро с человека).

5. Шкипер обойдется вам в среднем 700 евро в неделю (117 евро на человека). Если хотите рулить яхтой сами, то помните, что российские права ГИМС не всегда подходят для аренды, может понадобиться сертификат IYT или RYA – эти две школы известны всему миру.

6. Авиабилеты. Skyscanner вам в помощь. Например, билет МСК-Генуя-МСК на сентябрь 2018 г. сегодня можно купить за 11500 рублей.

Итого: 683 евро (около 47130 руб.) +авиабилет+виза­=64500 руб.

Конечно, еще расходы на еду, уборку, депозит, но это не сильный плюс за возможность отдыхать «не как все». Цена сопоставима с той же Доминиканой или 2–3* на Лазурном берегу.

НО! Друзья, отдых на яхте – это телепорт в параллельную реальность. Чувство свободы и возможность передвижения по двум третям поверхности Земли. Ну и возможность подглядеть за Джорджем Клуни на его вилле в Италии. Куда же без этого.))

Еще больше полезностей на моей странице @airport.tula, и #аэропортвтуле #отдыхомпокризису.