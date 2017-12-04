Гороскоп на декабрь: не перетруждайтесь

Астрологи советуют спокойно заниматься своими делами, строить планы на будущее, не лезть из кожи вон и не прыгать выше головы - говорят, бесполезно...



В декабре мы поздравляем Светлану Дементьеву, организатора и ведущую праздников.

Светлана отмечает день рождения 24 декабря. Вспомните, кого нужно в этом месяце поздравить вам!

Овен

Займитесь организацией новогоднего отдыха: в работе сейчас все равно лучше не делать серьезных шагов. Отложите открытие бизнеса, переговоры до следующего года.

Если нужно наладить связь с экс-партнерами (в том числе в личной жизни), звезды как раз сейчас дают второй шанс.

Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 26, 27 декабря.

Телец

Постарайтесь решить решать все важные вопросы до 3 декабря или после 23 декабря. В остальное время лучше заняться подведением итогов, завершением дел, возвращением кредитов. А еще романтикой: декабрь располагается к знакомствам, любви, укреплению отношений в семье.

Благоприятные дни: 9, 10, 18, 19, 20 декабря.

Близнецы

Месяц подходит для избавления от всего плохого. Можно раздать долги, чтобы в новый год войти с чистой совестью и с плюсовым балансом. Или проанализировать свои вредные привычки, плохие черты характера, и подумать, как стать лучше.

Благоприятные дни: 4, 11, 12, 21, 22, 30, 31 декабря.

Рак

Декабрь будет для вас нескучным: придется на бегу вносить коррективы в дела, меняться, подстраиваться под события. Возможно, под Новый год случится чудо, и представители знака познакомятся с человеком своей мечты.

Благоприятные дни: 5, 6, 14, 15, 24, 25 декабря.

Лев

Гороскоп не советует Львам в декабре принимать важные решения, заключать договора, покупать технику. Куда удачнее будет всё, связанное с обучением, саморазвитием.

Самое время записаться на танцы, в автошколу или курсы китайского.

Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 26, 27 декабря.

Дева

Все течет, все меняется. Если дети выросли, нужно дать им больше свободы. Если отношения с партнером начали угасать, их нужно взбодрить, чтобы сохранить живость чувств. На работе завершайте дела и не начинайте ничего важного.

Благоприятные дни: 5, 28, 29 декабря.

Весы

Тщательно проверяйте все, что связано с бумагами: рабочие документы, авиабилеты. В последние дни года о себе могут дать знать старые связи и давние знакомства. Возвращаться к ним или нет, решать вам.

Благоприятные дни: 8, 16, 21, 22 декабря.

Скорпион

Большую часть декабря лучше посвятить завершению текущих дел. Наладьте отношения в коллективе, помиритесь с теми, кого обидели.

Отдайте долги - вот для этого конец года подходит идеально.

Благоприятные дни: 4, 9, 12, 16, 21, 25, 31 декабря.

Стрелец

Всплеск ярких эмоций, вихрь вдохновения и привычный для вас энтузиазм возродятся с новой энергией и потребуют действий. Кстати, день рождения стоит отметить не так, как всегда. Он должен запомниться надолго.

Благоприятные дни: 6, 7, 21, 22, 27 декабря.

Козерог

Поберегите энергию, не распаляйтесь по пустякам и мелочам. Полезно для саморазвития будет вспомнить, что вы планировали на этот год, что получилось и какие это вызвало эмоции. В конце года Козерогам надо избавиться от кредитов, хлама и мусора. Вам вернут старые долги. Вероятны и победы в конкурсах, на которые вы давно подавали заявки.

Благоприятные дни: 13, 14, 23, 24, 29 декабря.

Водолей

Не принимайте резких решений насчет смены работы: и на теперешнем месте есть возможность повысить доход. Будьте аккуратны во всем, что связано с поездками.

Крупные покупки будут удачны

после 23 декабря.

Благоприятные дни: 12, 16, 27, 30 декабря.

Рыбы

Что вы успели посеять в течение всего года, то к ним и вернется в виде богатого урожая. Ваши профессиональные качества оценят по достоинству и предложат желанную должность, новое дело порадует прибылью. Рыбы могут стать родителями чудесных малышей или узаконят свои отношения.

Благоприятные дни: 10, 11, 19, 20 и 27, 28 декабря.