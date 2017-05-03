Модная свадьба: торт

В это трудно поверить, но на фото - торт.

Один из самых ожидаемых моментов свадебного банкета — это вынос торта. Он должен быть не только очень вкусным, но и впечатляющим. Как этого добиться, подскажут кондитеры Сafe de France.

- Какие свадебные торты сейчас в моде?

Безусловно, мода на торты есть, и с каждым годом она меняется. Все более актуальны подвесные торты.

Хитом сезона можно назвать торт, украшенный цветовым градиентом (плавным переходом одного цвета в другой) и живыми цветами. Также в этом году популярны классические торты с кремовым декором нежных пастельных тонов и «голые торты» с декором из шоколада и свежих ягод.

В этом сезоне в коллекциях многих ведущих мировых брендов используются цвета металлик, серебро, бронзы. И в декоре свадебных тортов они тоже актуальны: никакого лишнего декора, только драгоценный блеск и лаконичный дизайн без излишеств.

Фигурки жениха и невесты уходят в прошлое: их сменили топперы с любой надписью по желанию молодоженов.

- Можно ли изготовить торт под концепцию свадьбы?

- Сейчас практически ни одно мероприятие не проходит без тематики, тем более свадьбы, и тематические торты создаются на протяжении многих сезонов.

- Какие вкусовые сочетания вы советуете для свадьбы?

Начинки советуем выбирать классические, так как это беспроигрышный вариант: классика нравится практически всем. Самые популярные в нашей кондитерской - бисквитные начинки: красный бархат, шоколадный /бисквитный крем-чиз с малиной, медовик, эстерхази.

- Когда нужно заказать свадебный торт?

- Заказ советуем делать не менее чем за месяц до мероприятия, чтобы быть уверенным, что дата у вашего любимого кондитера не будет занята.

Если вы поиске кондитера, то к выбору советуем подойти очень ответственно, так как свадебный торт - одна из главнейших частей мероприятия.

Чтобы не разочароваться во вкусе, закажите небольшой торт для дегустации.

А лучше - несколько десертов с разными вкусами, чтобы выбрать лучшие на ваш взгляд.