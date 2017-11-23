С любовью к земле

Заокский район – жемчужина и здравница Тульской области, экологически чистая местность, куда приезжают отдыхать сотни тысяч москвичей и туляков. Константин Ермаков и Давид Абрамян из компании «Ваша дача» говорят: еще 5 лет назад рынок земли здесь сложно было назвать цивилизованным. Сегодня покупателям «домиков в деревне» предоставляется сервис качественно нового уровня.

– Константин, Давид, как родилась идея работать с земельными участками? И почему именно Заокский район?

Константин Ермаков: – Я родился в Заокском и до сих пор живу здесь. Родители с детства приучали меня к работе на земле, в огороде, и деревню я любил всю жизнь. Помню, когда ко мне приезжали друзья, родственники, я всегда думал: как же они могут жить там, в городе, в тесноте, загазованности? Другое дело – у нас: леса, поля, озера, летом рыбалка, зимой лыжи… Когда был студентом, задумался о том, как эту любовь к земле сделать бизнесом и помогать людям покупать участки и дома.

После окончания вуза устроился в межевую компанию. Межевиком объездил весь Заокский район, побывал во многих деревнях.

Увидел, как много мест находится в запустении – заросшие поля, заброшенные дома. Но ведь кому-то это нужно!

Многие наверняка хотят отдыхать или жить в этой красоте – нужно только привести ее в порядок и помочь людям в покупке земли. И я задумался о том, как привлечь как можно больше людей к нам в Заокский район.

Давид Абрамян: – Я всегда хотел заниматься собственным бизнесом. В сферу недвижимости пришел в 21 год, до этого несколько месяцев поработав межевиком. В Заокском районе на тот момент рынок земельных участков был только в стадии становления, и я увидел в нем большие перспективы. Начал работать вместе с Константином, и так началась моя карьера риелтора, а затем инвестора и девелопера.

– Что стало главной целью создания компании?

К. Е.: – Развитие деревень. Наш Президент не раз говорил о необходимости развивать село, и мы этим занимаемся. Первым проектом стало Дворяниново – большой массив земли, заросший бурьяном и деревьями.

Мы полностью его расчистили, разметили порядка 300 участков, проложили дороги. Было очень интересно наблюдать, как пустырь превращается в благоустроенный поселок.

После Дворяниново были проекты в деревнях Русятино, Гибкино. Участки в деревнях хороши тем, что находятся в окружении уже готовой среды – рядом есть магазины, детские сады и т д. Также интересны проекты садовых товариществ – отдельных поселков с собственной инфраструктурой. У людей есть возможность выбрать разные варианты загородного дома, выбраться из душного города и наслаждаться природой.

Д. А.: – Когда мы только начинали, рынку земельных участков в районе не хватало цивилизованности, безопасности и стабильности. Всё делалось полуофициально: продавцы брали задатки в машинах под расписку, не было комплексного обслуживания покупателей. А между тем в Заокский всегда ехали москвичи, привыкшие к хорошему уровню сервиса. Сегодня у покупателей есть возможность обращаться в крупную компанию, получать помощь риелторов, юристов, строителей в одном месте.

– Что помогло добиться успеха?

– К. Е.: – Секрет простой: надо работать, работать и еще раз работать. Если прикладывать силы, развивать новые направления, делать, а не говорить, – всё получится.

Д. А.: – В бизнесе нельзя стоять на месте: если ты остановился – значит, пропал, тебя съели конкуренты. Надо развиваться, получать дополнительные знания, общаться с людьми, успешными в разных сферах деятельности и учиться у них новым подходам к ведению дела.

– Ваша любимая бизнес-цитата?

Д. А.: – Их много, но, пожалуй, остановлюсь на фразе Генри Форда: