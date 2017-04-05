Почему ваш сайт не приводит клиентов?

Почему у конкурента сайт продаёт, а ваш – нет? На вашем сайте мало посетителей? Или посетителей много, а реальных заказов – единицы? Есть простой способ это выяснить: покажите ваш сайт ребятам из компании so.use, и они расскажут вам, что стоит изменить, чтобы сайт начал зарабатывать.

Что не так с вашим сайтом?..

Анастасия Пильщикова,

основатель компании so.use, руководитель проектов

– Почему сайт плохо продаёт или не продаёт вообще? Причин может быть очень много.

1. Плохое юзабилити сайта. Юзабилити – это показатель простоты и удобства использования сайта, основанный на понятной структуре, позволяющей пользователю легко найти то, что ему нужно.

2. Сайт не вызывает доверия у пользователей. Первый экран является точкой входа на сайт.

Именно по первому экрану пользователь понимает, будет ли на сайте то, что ему нужно, стоит ли ему доверять, оставаться на нём или нет.

Чтобы пользователь сразу понял, о чём сайт, на первом экране должны быть обязательно изображены товары или услуги, говорящие о виде деятельности компании.

3. Сайты бывают «старыми» или несовременными. Такие страницы заставляют посетителя задуматься, жива ли компания. Сегодня люди привыкли к новым тенденциям, к баннерам с интересными акциями, к быстрому заказу товара или получению ответа онлайн, к расчёту стоимости услуги прямо на сайте. Сайт должен иметь каталог продукции или услуг вместо длинных текстов. Согласитесь, клиенту проще найти информацию по картинке, нежели вычитывать её в длинных абзацах.

4. Сайт не адаптирован под смартфоны и планшеты.

Сейчас 60% людей ищут услуги и товары «с телефонов».

Зайдя на ваш сайт, клиент не должен увидеть разъехавшиеся блоки и текст, постоянно приближать и двигать экран вправо и влево, чтобы увидеть нужную ему информацию.

5. Клиенты не находят ваш сайт в Яндексе или Google. Без SEO-продвижения и контекстной рекламы люди никогда не узнают о вас из интернета.

…И как это исправить?

Дмитрий Радецкий,

основатель компании so.use, руководитель отдела

по работе с клиентами

– Если сайт не приводит клиентов – нужно заниматься грамотным продвижением или создавать новый. Кстати, все вышеперечисленные Анастасией проблемы мы исправляем в рамках продвижения сайта.

Знайте: если сайт сделан на бесплатном «Конструкторе», его невозможно будет продвинуть или продвижение не приведёт к результату.

В этом случае или когда у клиента нет сайта – мы создаём проект с нуля, наполняем современными элементами продаж и запускаем продвижение – SEO и контекстную рекламу. Заказчик получает в одной компании полный спектр услуг по созданию продукта и его продвижению: это экономит время и выгоднее в финансовом плане. Также мы можем доработать имеющийся сайт заказчика: выявить, что с ним не так, и сделать более продающим, привлекательным и удобным для пользователей. А в дальнейшем – отслеживать, как ведут себя посетители, и в зависимости от этого предлагать заказчику новые доработки.

Наш опыт позволяет делать продукт высокого качества с адекватной ценой, и при этом мы не выставляем новых счетов за каждый наш шаг.

Наши работы вы можете оценить, зайдя на некоторые сайты, которые мы сделали: city-flat.ru, imperator-hotel.ru, мадамфлёр.рф, окнавтуле.рф, stroy-diler.ru, terdeck.ru…

Что говорят клиенты?

Татьяна Вербицкая, владелец цветочного магазина «Мадам Флёр»:

– У нас был старый сайт, им занималась одна веб-студия. За два года продвижения результат ноль. Было много предложений по сотрудничеству от студий, но я решила поработать с ребятами из компании so.use. Для нас создали новый сайт мадамфлёр.рф быстро и за адекватную цену. Мне понравился их подход. И самое главное, все мои пожелания были услышаны. Я полностью довольна работой ребят. После создания мы сотрудничаем с ними по seo-продвижению и контекстной рекламе.

Интернет-агентство so.use

создание сайтов

SEO-продвижение

контекстная реклама

продвижение в соцсетях

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