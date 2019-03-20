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Красивые свадьбы: эмоции и драйв - тренд 2019

Красивые свадьбы: эмоции и драйв - тренд 2019

«Клянусь, что искра в моих глазах не погаснет до самой старости и я рожу тебе трех сноубордистов», – сказала Алина Алексею на свадебной церемонии.

Молодожены Алина и Алексей – яркие, искренние, постоянно на драйве, ребята берут от жизни всё. Концепция и настроение свадьбы сразу были определены, ведь вечный источник их энергии и любви – это они друг для друга.

При создании этой свадьбы вдохновением были сами молодожены. Они заряжают всё и всех вокруг себя. Свадебный день с утра до вечера был организован на территории подмосковного загородного комплекса.

Утро невесты прошло с подружками под звон бокалов с шампанским, а у жениха – в брутальной компании друзей, которая не давала ему скучать в ожидании невесты.

В основу идеи выездной церемонии легла история этой пары, где помимо жениха и невесты был третий участник церемонии – Чивас, любимый шпиц Алины и Леши. Оставить его безучастным было невозможно.

У этой пары такие же драйвовые друзья, как и они сами. И отдыхают они вместе в больших шумных компаниях. Поэтому было решено, что молодожены сидят за своим столом только в начале банкета, а потом проводят вечер с гостями, пересаживаясь за их столы, чтобы успеть «потусить» со всеми на своей свадьбе. В этот день зажигали все!

Эмоциональные свадьбы – главный свадебный тренд 2019 года. Не столь важен стиль, цвет, бюджет, сколько бьющие через край радость и счастье. Уровень эмоций зависит не только от настроя самой пары, но и от множества организационных моментов, которые как раз и «включают» эти эмоции у молодоженов и их гостей.

Организация: свадебное агентство Wedisson. Организатор – Анна Белбус.
Фото: Александр Шевцов.
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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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