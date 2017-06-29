Летаем с лоукостерами: плюсы и минусы

Об экономии на авиабилетах рассказывает наш тревел-эксперт Dina Pleasure.

Когда я говорю, что купила авиабилет за 99 евро, сначала все удивляются, что это всё-таки билет туда-обратно. А потом думают, что за эти деньги меня повезут в багажном отсеке.

Каждый раз в своих постах я признаюсь в любви Wizz Air, EasyJet, Ryanair, нашей Pobeda, airBerlin, Pegasus, Vueling. Я часто с ними летаю по Европе, и спасибо им за низкие цены. Так давайте разберёмся, почему лоукостеры могут предложить цену ниже.

Огромный плюс лоускостеров в том, что вы не платите за те услуги, которые включены в стоимость авиабилета традиционной авиакомпании.

Вот, например, багаж. Если у классических авиакомпаний в цену билета всегда входит перевозка одного места ручной клади и одного места зарегистрированного багажа (всего плюс-минус 20 кг), то у лоукостера можно рассчитывать только на ручную кладь (7-10 кг).

Это требование лоукостеров меня «переформатировало»: оказывается, необходимых вещей для жизни не так уж много.

И они помещаются в рюкзак размером 42х32х25 (таковы параметры бесплатного провоза ручной клади в Wizz air). Вообще у большинства лоукостеров требования к багажу 55*40*20. Я завела себе чемоданчик для Европы размером 47х37х17, и с ним я везде прохожу без проблем. Ну вот подумайте, зачем вам переплачивать за багаж? Без него легко живется и вам, и вашему кошельку!

Ещё у лоукостеров и другие отличия от традиционных авиакомпаний.

Электронные билеты

Многие лоукостеры отдают предпочтение технологии E-Ticket, чтобы сэкономить на бумаге (лоукостер же).

Регистрация и место в салоне

Кто-то привык, что регистрация в аэропорту бесплатная, и можно еще и место хорошее попросить. У лоукостера при покупке билета система сразу присваивает тебе место в самолете. Это место обычно возле прохода или в середине, а за право сидеть у окна нужно доплатить.

А еще нужно будет заплатить за регистрацию в аэропорту, если мы поленились сделать это через интернет.

Я не ленивая и регистрируюсь онлайн. Если можно за 1-2 евро выбрать место в салоне, конечно, я воспользуюсь этой услугой и сяду в хвосте у окна (чтобы пополнить свою коллекцию самолетных крыльев)))

Питание на борту

Лоукостеры не кормят пассажиров во время полета. Лично я не ем мясо и в любом случае есть на борту не стала бы. Так что меня отсутствие питания в самолете не смущает. Шоколадка, вода – на 3 часа в полете мне хватает.

Итак, если мы готовы к тому, чтобы взять с собой маленький чемодан, зарегистрироваться на рейс онлайн и обойтись без еды на борту, советую задуматься о том, чтобы начать летать лоукостерами.

Но это еще не все отличия. В цену билета включены различные сборы (аэропортовые, топливные и т. д.). Авиакомпании варьируют сумму сборов – как в большую, так и меньшую сторону. Для пассажиров эконом-класса они ниже, а во время распродаж и промоакций их может и вовсе не быть.

Как экономят лоукостеры на аэропортовом обслуживании? Ради экономии лоукостеры пользуются терминалами и взлетными полосами во второстепенных аэропортах, которые в большинстве случаев удалены от города. Сравните куда выгоднее прилететь: в аэропорт Милана или в Бергамо. Также показательна разница в цене на рейсы из Нью-Йорка в Майами или Форт Лотердейл.

Также сборы зависят от времени прибытия самолета. Поздно ночью и рано утром летать дешевле, чем днем.

Для уменьшения затрат на содержание штата авиационных техников (а значит, и для снижения цен на билеты) лоукостеры приобретают в свой парк только новые самолеты и одной модели.

У меня каждый раз в самолете возникает чувство, что я сижу внутри игрушки. Реально все новое! Средний возраст самолетов у лоукостеров - от 3 до 5 лет.

А у многих дальнемагистральных (традиционных) авиакомпаний возраст самолетов – больше 10 лет…… Вот и подумайте, с кем летать безопаснее))).

Ну и для тех, кто дочитал, я, конечно, приготовила пример. Давайте разберём мой билет в Будапешт и экономию с лоукостером.

Будапешт, Венгрия.