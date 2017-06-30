Гороскоп на июль: займитесь домом

В июле астрологи советуют сконцентрироваться на семейных ценностях и делах. Звезды располагают к уютному домашнему времяпрепровождению, они же обещают зарядить всех нас энергией для решения семейных проблем и разных домашних дел – ремонта, дачно-огородных хлопот, переезда и подготовки торжеств.

Именинница месяца – Ольга Волкова, руководитель туристического агентства «Аэропорт». Ольга отмечает день рождения 14 июля.

Не забудьте поздравить близких, родившихся в июле! И всем удачи и хорошей погоды в этом месяце!

Овен (21.03-20.04)

В июле Овнам везет во всем, а особенно в любви. Поэтому не стоит бояться проявлять инициативу, принимать важные решения. Июль идеально подходит для отдыха в кругу семьи. Овны на этот месяц могут смело планировать свадьбу, медовый месяц или путешествие с родными. Для отпуска рекомендованы страны, близкие нам по культуре и языку.

Дальние страны сейчас могут не дать ожидаемого расслабления и даже могут разочаровать.

Последняя декада месяца располагает к творчеству. В голову то и дело будут приходить интересные идеи, и звезды дадут вам достаточно энергии и откроют все дороги для их реализации.

Что касается работы, бизнеса, гороскоп рекомендует больше общаться, налаживать связи, расширить круг потенциальных клиентов. Деньги идут к вам от людей, поэтому нужно улучшать навыки коммуникации.

Благоприятные дни: 5, 6, 11, 19, 24 июля.

Телец (21.04-21.05)

Настало время отдыха и курортных романов. Свободным Тельцам захочется с головой окунуться в романтику, не задумываясь о последствиях. Легкомысленные связи не принесут каких-то огорчений, а наоборот, подарят бурю эмоций.

Семейным представителям знака гороскоп советует открыто заявлять о своих чувствах и желаниях. Любимый человек не обязан быть телепатом.

В бизнесе июль нужно использовать для рекламы. Обратите внимание на социальные сети, собственные сайты, рекламу в интернете.

Июль закладывает фундамент на последующие месяцы: от того, как вы заявите о себе сейчас, зависят продажи и доход в будущем.

Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 23, 24 июля.

Близнецы (22.05-21.06)

Ваш июль должен быть максимально активным в работе.

Отбросьте сомнения: они заставляют работать ваш двигатель вхолостую, бездумно растрачивая энергию и ничего не получая взамен.

Близнецы должны быть смелыми и решительными, только в таком случае удастся улучшить материальное состояние, выйти на новый профессиональный уровень.

Для свободных Близнецов наступило прекрасное время для поиска второй половинки. Очень велика вероятность, что именно в середине лета вам встретится важный человек.

Всем представителям знака гороскоп советует больше проводить времени с родными, попытаться восстановить испорченные отношения с близкими людьми. Месяц очень подходит для примирения и душевных разговоров: энергетика сейчас добрая.

Благоприятные дни: 1, 10, 11, 19, 20, 28, 29 июля.

Рак (22.06-23.07)

Месяц принесет много приятных событий и положительных эмоций. Он подходит для творчества, реализации новых идей и вообще всяческих инициатив в работе/бизнесе. Звезды сейчас покровительствуют вам, защищая от ошибок и невезения. И энергии вам хватит на все, главное, направьте ее в нужное русло, чтобы совершить ошеломительный скачок в развитии.

В личных отношениях у вас может появиться ощущение, что чувства угасают.

Правила месяца – откровенные разговоры со второй половинкой и никакого вранья! Это поможет решить проблемы и вернет гармонию.

Июль будет богат на хорошие перемены: если Раки возьмут себя в руки и не будут лениться, они смогут значительно улучшить свое финансовое положение. Если вам предложат новое место с большей зарплатой – не тяните с согласием. В целом гороскоп говорит, что вы сможете перейти на новый уровень: это может быть повышение на работе, расширение бизнеса, переезд в более просторный дом.

Благоприятные дни: 3, 4, 13, 14, 21, 22, 30, 31 июля.

Лев (24.07-23.08)

Июль 2017 года - отличный месяц для отдыха. Обязательно запланируйте отпуск на середину лета, хотя бы небольшой – вам нужна разгрузка после предыдущих напряженных месяцев. И если отпуск случится, он пройдет замечательно.

Свободных Львов, похоже, ждет встреча с большой любовью.

Будьте в полной боевой готовности – ваш человек где-то совсем рядом, и знакомство вот-вот произойдет. Не исключено, что этому помогут друзья, а еще вероятнее – соцсети.

Чем ближе к вашему дню рождения, тем важнее для вас уделить время размышлениям о том, что было и что будет. Подведите итоги года, завершите крупные проекты, разберитесь в желаниях и планах на будущее. Если что-то не получается или к какому-то делу не лежит душа, значит, пора от него отказаться. Это хорошее время, чтобы рассчитаться с долгами и подготовиться к новым начинаниям.

Благоприятные дни: 5, 6, 15, 16, 23, 24 июля.

Дева (24.08-23.09)

Расположение планет позволит Девам в полной мере насладиться благоприятной атмосферой дома и на работе. В середине лета захочется больше времени проводить в кругу семьи, навестить друзей. Уступите свои желаниям (дела пусть подождут): душевное общение, отдых поднимут настроение, зарядят оптимизмом, верой в свои силы.

В профессиональной сфере стоит поторопиться и сделать основную работу над начатыми весной важными проектами. Август способен внести свои коррективы и нарушить планы.

Если давно созревало желание сделать ремонт в доме или на даче, пришло время это сделать. Даже обычная уборка принесет удовлетворение.

В целом июль поможет улучшить материальное состояние, усовершенствовать жилище и получить удовольствие от работы и общения.

Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 23, 24 июля.

Весы (24.09-23.10)

Июльская пора - время, когда ваша социальная активность будет на пике. И самое время воплотить до конца те крупные задачи, которые вы поставили еще в начале года. Судьба сейчас к вам благосклонна.

Середина летнего сезона - замечательное время для посиделок с друзьями и близкими, приема гостей.

Используйте эти короткие передышки для отдыха, потому что в отпуск вам пока идти не стоит: у вас наступает самая активная пора для действий в профессиональной сфере.

Двигайтесь по пути реализации ваших планов лишь вперед, даже если получается делать это только небольшими шагами. Главное, не бросать начатое дело на полпути.

Благоприятные дни: 1, 5, 6, 11, 19, 24 июля.

Скорпион (24.10-22.11)

Вам не придется решать серьезные проблемы на работе – их не будет. Благоприятное для вас время еще не закончилось, и этим нужно пользоваться. Вы можете как продолжать начатые дела, так и браться за новые - все будет получаться легко. Развивайте ваш бизнес: привлекайте новых партнеров, начинайте новые проекты. Лучшего времени для этого пока не предвидится. Поэтому с отпуском лучше подождать до августа: приятнее отдыхать, когда все дела улажены и ничто не отвлекает.

Будьте внимательны к своему любимому человеку.

Старайтесь избегать резких разговоров, вы и сами знаете, как быстро и сильно можете вспыхнуть.

Не позволяйте вашему гневу победить вас. И вообще контролируйте свою речь: то, что кажется вам смешным, окружающих может обидеть.

Благоприятные дни: 1, 7, 21, 23, 27, 31 июля.

Стрелец (23.11-21.12)

Искушение бросить все и уехать в отпуск велико, но пока не поддавайтесь ему: сейчас вам нужно основательно поработать. Вероятно, некоторые ваши идеи заставят вас залезь в долги/кредиты, но затея окупится с лихвой. Хорошее вознаграждение за предпринятые усилия гарантировано.

Денег хватит, чтобы расплатиться по обязательствам и позволить себе крупное приобретение и дорогостоящий отдых.

Перспективы удачных сделок откроются в сфере недвижимости и земли. Если вы заняты договорами аренды, купли-продажи, строительства или ремонта, гороскоп обещает их плодотворное завершение.

В личной жизни вы еще раз осознаете, что ваш партнер – самый лучший. Похвалите себя за выбор и наслаждайтесь отношениями. Не ищите подвоха и не мучайте себя подозрениями, выискивая, что не так. Постарайтесь и впредь видеть в людях только хорошее.

Благоприятные дни: 3, 9, 18, 22, 25, 29 июля.

Козерог (22.12-20.01)

Для улучшения финансового положения Козерогу нужно будет много работать и действовать активно.

Востребованными окажутся представители образовательной сферы, их услуги будут интересовать многих.

Кроме того, положительное влияние звезд ощутят на себе те Козероги, кто связан с туристическим, отельным или ресторанным бизнесом.

Тем Козерогам, которые находятся в поиске второй половинки, гороскоп рекомендует быть собой, не пытаться казаться лучше и не обманывать окружающих относительно своего статуса и иных критериев успешности. У отношений, начатых с неправды, сомнительные перспективы.

Благоприятные дни: 7, 10, 14, 20, 21, 23, 26 июля.

Водолей (21.01 - 19.02)

Достаточно конфликтный месяц, поэтому хорошо думайте, прежде чем ввязываться в споры, и не руководствуйтесь эмоциями. Это касается и отношений в рабочем коллективе.

Не закрывайте глаза на профессиональные ошибки людей только лишь из-за личной симпатии к ним.

Это может негативно отразиться на вашей деловой репутации и финансовом положении.

Впрочем, о работе вам сейчас думать совсем не хочется – так, может, стоит поддаться настроению и отправиться в отпуск? Никакие важные проекты от этого не пострадают. А вот личные отношения определенно улучшаться: в последнее время вашей семье не хватает вашего внимания, и неделя-другая, проведенная вместе, поможет восстановить гармонию.

Рыбы (20.02-20.03)

Вам будет непросто сохранять рабочий настрой: эйфория от будущего отпуска кружит голову. Но придется выбирать. Если вы проявите стойкость и возьметесь за новые проекты, реализацию давно запланированных мероприятий, то приятно удивитесь своему вознаграждению. Если все получится, качественный отпуск в августе превзойдет все ожидания.

Рыбы, которые ставили себе масштабные цели на этот год, в июле смогут значительно приблизиться к ним.

Возможно, придет крупная сумма, которая нужна вам на долгожданное приобретение. Или подвернется отличный участок земли под строительство дома, о котором вы мечтаете. Или личные отношения преподнесут приятный сюрприз – предложение руки и сердца, новость о пополнении в семье и др.

Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 26, 27, 28 июля.

Источник: «Гороскопы на Astromeridian.ru».