Лицо с обложки: Сати Казанова

Сати Казанова - одна из самых красивых российских певиц, мечта миллионов мужчин, сердце которой пока свободно. О любви, счастье, йоге и осознанном отношении к жизни Сати рассказала в интервью «Модному городу».

- Сати, в мае вышел Ваш клип на песню «Моя правда». В ней есть слова «прошлое перечеркнуть и опять и сначала». А в Вашей жизни бывало такое: перечеркнуть - и всё сначала?

- Конечно, как и у каждого человека в разные периоды жизни. Первое серьезное решение и непростое - это был переезд в Москву. Я родилась и выросла в небольшом селе в Кабардино-Балкарии, и это было очень непросто не только для меня, но и для моих родителей. Что помогло тогда: желание и стремления к лучшему, к большему, к возможностям! Потом, помню, важным решением было покинуть группу «Фабрика» и начать сольную карьеру. Мне тоже было очень страшно, но иначе я не могла: я и мои ощущения от того, что я делаю, слишком сильно менялись! В тот момент я не думала, что будет в будущем. Это был выбор моего сердца, так как оно мне велело – я и поступила.

Я всегда прислушиваюсь к своему сердцу, - оно и подталкивает нас к переменам. Сейчас, спустя несколько лет, я понимаю, что, только преодолевая страхи, мы добиваемся изменений!

- Какие планы на этот год Вы себе поставили и что из них уже реализовалось?

- В этом году планирую порадовать своих поклонников выходом альбома. Сам альбом - закономерный итог многолетнего творческого пути, поиска своего стиля… это целая история.

Более того, по секрету вам скажу, что альбом будет не один, а два. Первый выйдет этой осенью с этнической музыкой, а второй – в конце года со всеми любимыми хитами: «До рассвета», «Счастье есть», «Спит мое счастье» и новыми, еще нигде не прозвучавшими песнями. Планирую и новые видеоклипы. С этнической программой будет много концертов не только в городах России, но и в других странах. Проект Sati Ethnica- это целый мировой калейдоскоп, где язык один - музыка!

- Вы получили актерское образование – где уже успели сняться?

- Ох, эта сфера меня всегда манила, - именно поэтому успешное окончание ГИТИСа было для меня очень важно. И как бы сложно ни было совмещать учебу с гастрольной деятельностью, я все же диплом и знания получила. Хочу, конечно, практики!

Да, предложения о съемках в фильмах поступают, но я пока СВОЕЙ первой роли не увидела ни в одном из них. И торопиться и размениваться не хочу.

Всему свое время. Верю, оно настанет! А в этом году планирую посвятить время только работе над новыми песнями.

- В соцсетях, кроме певицы и актрисы, Вы называете себя общественным деятелем. Расскажите об этой стороне своей жизни.

- Вообще профессии певицы и актрисы - это уже общественная деятельность. Мы не просто исполняющие песни люди, каждый зритель видит в нас где-то себя, где-то желаемого персонажа. Мне важно и интересно слушать истории, опыт других людей и делиться своими знаниями, своей философией. Когда есть возможность, я с радостью делюсь и материальными благами, но в последнее время, в связи с большим количеством благотворительных деятелей, я предпочитаю это делать тихо.

- В Ваших интервью не раз встречалась фраза «бросить всё и уехать на Бали». С чем бывают связаны такие настроения? Как справляетесь с ними?

- А вы задумывались, сколько времени жители мегаполисов тратят в пробках? Я - ежедневно от двух до пяти часов… Часы нашей жизни! А потом, это кажется, что певица - это так просто и классно. Это труд. Порой от множества концертов, недосыпов, перелетов возникает желание уехать... Всё от усталости, отчаяния, которые порой накатывают на каждого из нас. Но дав себе передышку пару дней, я быстро возвращаюсь в строй и боевую, в хорошем смысле, готовность. И понимаю, что просто нужна тишина и единение с природой для перезагрузки.

- Некоторое время назад Вы были совладелицей бренда женской одежды…

- Да, совладелицей бренда OnlyMe - верхней одежды из искусственных материалов. Защита животных - это философия, которой я следую сердцем, как и вегетарианству. Но наше сотрудничество уже подошло к концу именно потому, что взгляды наши разошлись. Но философия жива!

- Сати, Вы очень красивая! Расскажите, как Вы за собой ухаживаете? Еще не прибегали к «уколам молодости»?

- Признаюсь, я не сторонница косметологических средств. Как-то пробовала что-то себе колоть, но мне категорически это не подходит, как не подходят ни мезотерапия, ни ботокс, к сожалению, их я тоже успела испытать на своей коже. Как ни странно, они мне очень тяжело даются, эффект нехороший.

Не могу переносить их ни морально, ни физически, потом плакала два дня, как будто я себя обесчестила.

Моей любимой процедурой, которая помогает держать кожу в тонусе, стал массаж. У меня есть мастерица, которая делает потрясающий массаж лица, его даже можно назвать – фитнес лица. Это все, что нужно моей коже. Ну, и конечно, питание! Состояние кожи - это отражение состояния нашего организма.

- А спорт? Правда ли, что у Вас есть своя система тренировок?

- Я не люблю себя изнурять физическими нагрузками в зале, как это делают мои коллеги по цеху. Предпочтение отдаю йоге. Занятия йогой – мой основной источник жизненной энергии. Мой любимый комплекс асан йоги, гарантирующий, согласно индийским трактатам о йоге, вечную молодость, – «Пять тибетских жемчужин» (второе название - «Око возрождения»).

Я практикую каждое утро, независимо от того нахожусь я дома или на гастролях в другом городе.

Я считаю, что на здоровье всегда надо находить время, тем более что такая йога-практика займет всего около 10-15 минут. Делать упражнения лучше ранним утром.

Такие не слишком продолжительные, но регулярные занятия являются максимально эффективными.

- Когда и как Вы пришли к вегетарианству? Что Вам дала эта система питания?

- Около восьми лет назад в мою жизнь вошла йога, а затем и вегетарианство. Одно вытекает из другого. Ведь важнейший принцип йоги – это отсутствие насилия. Нельзя причинять вред – в мыслях, словах, действиях – себе и всем остальным живым существам. Никто меня никогда не убедит, что есть мясо полезно. Это ведь мертвая плоть. Необъяснимо, но я сама к этому пришла, никто мне ничего не запрещал, никто ни в чем не убеждал.

Сначала я исключила из рациона мясо, курицу. Затем отвращение появилось и к рыбе. Я ела ее, и мне было гадко. Казалось, что все внутри испачкано тяжелой, грузной, грязной пищей.

Вместе с приемом пищи мы наполняем тело энергией. И вы только представьте, какая энергия входит в нас вместе с мясом убитого животного. Так я пришла к осознанности. Прежде чем съесть что-то, ты задумываешься, из чего это состоит.

Так же и во всем остальном. Нужно искоренять в себе невежество, находиться в постоянном развитии, заниматься самообразованием, пытаться понять высший смысл своего пребывания здесь. Духовная жизнь, практики, йога, вегетарианство – все об одном, об осознанности.

- Бывает такое, что хочется съесть что-то «запретное»? И если да, боретесь или уступаете своим желаниям?

- Конечно, бывает. Раньше я любила сладкое и утром могла съесть, например, гранолу. И учитывая, что все сладкое можно позволить себе в первой половине дня, проснувшись, я могла налопаться чего-то подобного с чаем пуэр. Но теперь я чувствую, что мой организм не принимает подобных вещей. Мой организм им не рад. Хочется чего-то мягкого, что успокаивает мою вата-питта дошу. Кто знаком с аюрведой, поймет, о чем я.

Например, сегодня утром я пила на завтрак смузи из зелени, фруктов и ягод, что настойчиво рекомендую всем читателям, особенно в летний период времени.

- Какие планы на летний отдых? Куда поедете?

- К сожалению, этим летом у меня плотный рабочий график, но это мне не помешает совместить приятное с полезным. Впервые за много лет я проведу отпуск со своими родителями и сестрами в Турции в уютном семейном отеле, дав при этом несколько концертов в Анталии и Белеке. После этого планирую провести пару недель в горном районе Сочи.

- Семья Вашей мечты – какой вы представляли ее себе в детстве и какой она вам видится сегодня? Какое главное качество Вы хотите видеть в мужчине, который достоин быть рядом с Вами?

- Семья мечты - нельзя однозначно сказать. Семья - это не один человек. Пока я знаю только себя… Могу сказать единственное: когда я знакомлюсь с мужчинами, сравниваю их с отцом, наверное, как многие девочки. Папа - пример! Также для меня очень важно, чтобы мужчина был для меня защитой и окружал заботой. Чтобы он был тем, в кого я смогу поверить, за кем я смогу пойти, чтобы он был сильнее меня, но был моим партнером, а не подавлял и не был подавляем мною. Женщины и мужчины, по сути, совершенно разные, в этом и есть вся прелесть, вся сила. То, чего нет у мужчины, есть у женщины, - и наоборот, при этом они дополняют друг друга. Думаю, что каждая женщина почувствует, когда встретит своего единственного мужчину, словами этого даже не объяснишь.

С детства мечтала о семье, похожей на мою, в которой муж – опора и крепость, а жена - нежное украшение крепости, слава своего мужа, вдохновение и тепло.

- Вы чувствуете себя счастливым человеком? Что лично Вам нужно для счастья?

- Конечно, ведь я стараюсь ценить настоящее. Скажу так: не от богатого мужа, роскошной квартиры, шикарной машины зависит счастье как таковое. Главное – духовное равновесие и гармония с собой. Это моя философия жизни. Высший смысл нашего пребывания здесь – Бог, любовь к нему. Когда людей объединяет любовь к Богу (и все традиции, все писания испокон веков об этом говорят), союз, дружба, семья, отношения будут крепчайшими. А иначе на чем, на каких интересах мы сошлись на земле? Поесть, попить, квартиру купить? Невелика ценность. Нужно жить ради сверхвысокой цели. А это и есть Бог! И под этим понятием я подразумеваю все красивое, прекрасное, настоящее, одухотворенное. Все время работаю над тем, чтобы во всем видеть искру божью, создавать любовь внутри и вокруг себя.

Блиц-опрос

- Во сколько начинается Ваш день?

- Обычно в 8 утра, если нет ранних съемок и я не на гастролях.

- Если у Вас свободен вечер – чем займетесь?

- Пойду в кино или театр.

- Что сейчас читаете?

- Перечитываю «Биография йога», написанную Парамаханса Йоганандой.

- Какой фильм из недавних особенно впечатлил?

- «Призрачная красота».

- Каким парфюмом сейчас пользуетесь?

- Gumin от Tiziana Terenzi.

- Любимые бренды в одежде?

- Zara – это масс-маркет, в котором можно купить недорогие, но качественные вещи на любой вкус.

- Есть место на земле, в котором Вы мечтаете жить?

- Бали или Индия.

Досье «Модного города»

Сати Казанова, певица

Родилась 2 октября 1982 г. в Кабардино-Балкарии.

Участница первой «Фабрики звезд», до 2010 г. – солистка группы «Фабрика».

Сольные хиты – «Счастье есть», «Радость, привет», «Чувство легкости» (дуэт с Батиштой), «До рассвета» (дуэт с певцом Arsenium).

В 2014 году окончила ГИТИС, актерский факультет.

Практикует и преподает йогу.

Не замужем.