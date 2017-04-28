Кто выиграл билеты на батут?

В середине апреля мы объявили в группе «Модного города» «ВКонтакте» розыгрыш сертификатов в батутный центр «О2». Сегодня генератор случайных чисел определил победителей:

Марина Якимова

Любовь Гречишкина

Оксана Ашурова

Поздравляем победителей! Сертификаты вы можете получить в редакции «Модного города» (пр. Ленина, 116) со 2 мая в любой будний день с 9.00 до 18.00.

А пока – немножко батутной теории. Исполнительный директор центра О2 Эдуард Джомидава рассказал, почему этот вид спорта – лучший выбор для того, кто хочет быть счастливым.

Эдуард Джомидава.

О себе

Я – мастер спорта по спортивной гимнастике. Несколько лет подряд признавался лучшим гимнастом Тулы и никому не уступал этого титула. Был лидером Центрального федерального округа, выступал на чемпионатах России.

Здесь, в спортивном зале, я пытаюсь донести людям, что занятия на батуте делают человека лучше. Он не только активно отдыхает, но и развивается физически. А для того, чтобы быть счастливым, человек обязательно должен заниматься каким-то спортом.

Я вижу, как за какие-то год-два у батута стремительно выросло число поклонников. Уверен, что еще через пару лет он будет безумно популярен.

Батут дарит яркие эмоции и дает ровно ту физическую нагрузку, которая необходима человеку.

Все упражнения, которые мы используем, взяты из спорта высших достижений. То есть они профессиональны, проверены временем и безопасны для занимающихся.

Свои основные обязанности как инструктора вижу в том, чтобы дать людям мотивацию для дальнейших занятий спортом. Когда тренируются дети, стараюсь пообщаться с их родителями. Обратить внимание, если ребенок действительно показывает спортивные способности. А еще считаю важным, чтобы дети, даже не достигая высоких результатов, ходили на тренировки. Росли физически активными и здоровыми. Я это знаю по собственному опыту.

Новичкам всегда рады

У многих людей, которые пока не занимаются активно спортом, есть опасение, что они придут в центр и будут выглядеть смешно. Не надо стесняться себя, собственного тела. Батуты для того и созданы, чтобы вы пришли и чему-то научились. Рядом с вами будут такие же обычные парни и девушки, которые хотят чему-то научиться. Я сам когда-то многого не умел, но не постеснялся прийти и освоить что-то новое для себя.

Когда новичок приходит в батутный центр, он сначала привыкает к сетке, к новым для себя ощущениям. Когда человек прыгает, у него работают все группы мышц и он все время находится в концентрации.

Что самое интересное – основная нагрузка в этот период идет на руки.

Потому что когда человек прыгает, он не может не размахивать руками.

Даже если не выделывать особых пируэтов, а только прыгать, вы очень быстро почувствуете положительные перемены. Человек, который регулярно практикует физическую нагрузку, быстрее засыпает, лучше просыпается. Он лучше себя чувствует, у него, как правило, хорошее настроение. Разве только для этого не стоит пересилить себя, и начать ходить в спортивный зал?

Как похудеть за месяц

У нас в центре есть хороший положительный опыт с фитнес-подготовкой. Многие юноши и девушки приходят в батутный зал для того, чтобы подтянуть фигуру, выглядеть красивыми и стройными.

Оксана Суяркова, владелица салона одежды «Сливки».

Такие тренировки могут давать очень быстрый эффект. Но для этого надо немного потрудиться. Самый свежий пример: у нас одна девушка за месяц сбросила шесть килограммов. Она даже прислала мне свою фотографию.

Конечно, это нелегко. Но никаких чудес тут нет. Она просто три раза в неделю тренировалась на батутах и правильно питалась. Это тоже непременное условие.

Понятие «правильное» питание - оно тоже у всех разное. Я не могу сказать, что мы категорически запрещаем жирное, сладкое, мучное. Организму все равно нужна определенная энергия, и рацион должен быть разнообразным. Но нельзя ничем злоупотреблять.

Конечно, у каждого, кто приходит тренироваться, своя цель. Кто-то, допустим, хочет научиться за месяц делать сальто. Это вполне реально. Исходя из собственного спортивного опыта, я могу предложить комплекс нужных упражнений. И это абсолютно безопасные тренировки. Ведь рядом будет инструктор, который сам в своей жизни сделал уже миллион таких сальто.

Сальто – это минимум того, что можно сделать на батуте, даже неподготовленному человеку.

Батут – это весело и интересно. И в этом обязательно надо убедиться на личном опыте.