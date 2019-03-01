Гороскоп на март: берегите деньги, денег берегитесь

Заглавное фото: кадр из фильма «Шальные деньги» с Кэти Холмс.

В марте главным вопросом для многих знаков зодиака останется финансовая сфера – стабилизация доходов, укрепление своего материального положения. Будьте готовы к революционным денежным переменам в своей жизни. И верьте в свои силы – эта вера и смелость поможет добиться гораздо большего, чем вы рассчитывали.

В этом месяце день рождения отмечает Ольга Холодова, яркая красавица и талантливая певица.

Поздравляем Ольгу с ее праздником 29 марта и не забываем отправить поздравления всем, кто родился в первом месяце весны!

Овен (21.03−20.04)

В делах и финансовых вопросах не исключена кризисная ситуация, но она вас подстегнет, заставит свернуть горы. Многие Овны откроют в себе нечто новое и неожиданное.

Например, вас может потянуть к профессиям, связанным с помощью людям.

Или вы начнете активнее заниматься благотворительностью и волонтерством. Кому-то для осознания всего этого потребуется физическое и духовное уединение, поэтому, если есть возможность, берите отпуск, уезжайте куда-нибудь и разбирайтесь в себе.

Одинокие представители знака могут найти себе пару среди друзей или на какой-то дружеской вечеринке. Март в этом смысле по-хорошему непредсказуем: друзья легко становятся любовниками, а любовники – друзьями.

Благоприятные дни: 1, 2, 7, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29 марта.

Телец (21.04−21.05)

Хороший месяц. Предприниматели смогут найти спонсоров/инвесторов для новых проектов. Кому-то повезет заручиться поддержкой влиятельного человека во властных структурах, что практически гарантирует успех и прибыль. Велика будет роль друзей: вы сможете опереться на них в своих начинаниях, а с кем-то возможны и совместные дела. Правда, тут звезды предостерегают: не доверяйте всем подряд, учитесь разбираться в людях.

Сердечные дела у некоторых будут связаны с делами рабочими: вероятен служебный роман, который должен пойти на пользу вашей карьере. Брак, заключенный в марте, может способствовать значительному укреплению материального положения или приобретению более высокого социального статуса. Не то чтобы по расчету, но приятно.

Благоприятные дни: 1, 9, 10, 19, 24 марта.

Близнецы (22.05−21.06)

В карьере для вас наступает один из самых благоприятных периодов. Ваши профессиональные успехи станут настолько очевидны, что непременно обратят на себя внимание – руководства, партнеров – и повлекут рост зарплаты или прибыли. С ростом благосостояния не забывайте оставаться человеком: по возможности помогать тем, кому это нужно, и не считать, что все в мире можно купить за деньги.

Для тех, кто только начинает карьерный путь или свой бизнес, сейчас очень удачное время для старта.

Месяц хорош для всякого рода поездок, от семейных путешествий до деловых командировок. В первом случае вы сможете наконец избавиться от усталости, которая вас преследует, во втором – добиться важных договоренностей или сделать шаг на новую ступень вашего профессионального развития.

Благоприятные дни: 4, 9, 13, 17, 21, 25, 30 марта.

Рак (22.06−23.07)

Глобальные философские вопросы из серии «как жить дальше» будут в марте занимать вас больше текущих дел. Как результат, возникнет бардак в работе/учебе/доме, а с философией мало что прояснится.

Привести мысли и обстановку вокруг вас в порядок поможет любая приятная вам физическая активность. Особенно полезны групповые выезды на фитнес-туры, командные игры, просто совместные выезды на природу – всё, что связано с взаимодействием с другими людьми.

Что касается любви, знакомств и связей будет много – даже чересчур. Хотя это открывает вам простор для выбора)).

Благоприятные дни: 6, 10, 23, 24, 29 марта.

Лев (24.07−23.08)

В марте звезды могут сложиться так, что вам не избежать определенных жизненных перемен. Вы можете присоединиться к чьему-то бизнесу. Возможно участие в каком-то судебном процессе, который вероятнее всего завершится в вашу пользу.

Кто-то из Львов может получить наследство, а кто-то сумеет окончательно расплатиться кредитам.

В работе все будет обстоять благополучно: вы войдете в спокойный рабочий ритм и постепенно завершите все, что было начато в последнее время.

Финансовая ситуация не вызывает беспокойства, но и на существенный рост доходов пока не рассчитывайте. Отношения с любимым человеком будут предельно душевными и доверительными.

Благоприятные дни: 1, 8, 15, 21, 25 марта.

Дева (24.08−23.09)

Личные отношения будут волновать многих Дев куда больше работы и денег. Вы сможете найти особую прелесть в том, чтобы чаще и больше находиться дома. Более регулярными станут встречи с друзьями. Возобновятся утраченные, казалось бы, отношения. Свободные представители знака смогут в марте покончить со своим одиночеством, встретив того самого человека.

В целом приятный, душевный месяц, который вы проведете в состоянии полной гармонии с собой и миром.

Благоприятные дни: 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26 марта.

Весы (24.09−23.10)

Весы ударятся в ЗОЖ и ПП, и правильно: пора уже позаботиться о себе, похудеть, избавиться от «болячек», на лечение которых не хватало времени. Такое внимание к себе сразу пойдет вам на пользу: появятся новые силы, а вместе с ними откроются и новые возможности и горизонты в профессиональной сфере. Не вспоминайте о прошлых неудачах, не вините себя за какие-то провалы и тем более за проблемы других людей. У вас начинается период подъема, не позволяйте негативным мыслям ему помешать.

Благоприятные дни: 3, 10, 15, 26, 28 марта.

Скорпион (24.10−22.11)

Месяц удовольствий, авантюр и любви. Так уж весна на вас повлияет: вы захотите получать от жизни максимум удовольствия, и она предоставит вам для этого все возможности.

Внезапно найдутся деньги и время на путешествие.

Сбудется какая-то материальная мечта. Личная жизнь наполнится романтикой. Доходы будут достаточными для того, чтобы быстро восстановить равновесие даже при крупных незапланированных расходах. И даже на работе все будет обстоять настолько прекрасно, что вы будете ходить туда с наслаждением - здесь все будет решаться словно само собой. Постарайтесь сохранить этот прекрасный настрой на следующие месяцы.

Благоприятные дни: 9, 13, 15, 27, 28 марта.

Стрелец (23.11−21.12)

Главные дела и заботы марта будут связаны с домом – с семьей, отношениями с родственниками, с рождением/воспитанием детей. Сейчас очень важно наладить контакт с родными, друзьями, коллегами: от взаимопонимания с ними будут зависеть многие аспекты вашей жизни на протяжении всего года. Вы будете пользоваться поддержкой близких людей во всех ваших начинаниях, что в немалой степени будет способствовать вашему успеху и в профессиональных делах.

Если вы еще не нашли свою судьбу, одна из встреч в марте вполне может стать вашим счастливым шансом.

Благоприятные дни: 3, 9, 13, 18, 22, 27, 31 марта.

Козерог (22.12−20.01)

Ваши дела будут идти успешно при условии, что вы не будете слишком сильно давить на потенциальных клиентов или деловых партнеров. Для большинства представителей знака успешным будет старт в новом бизнесе.

В марте может случиться не один повод растранжирить денежные запасы.

И тут уже вам решить – гулять-так гулять и после восстанавливать «финансовую подушку», или отказаться от некоторых удовольствий ради какой-то глобальной цели.

Благоприятные дни: 2, 7, 12, 16, 20, 24, 28 марта.

Водолей (21.01−19.02)

Время стать более практичным, задуматься о будущем и бросить все силы на улучшение своего материального положения. Ситуация в профессиональной сфере позволит рассчитывать на рост доходов. У одиноких Водолеев в этом месяце может кардинально поменяться личная жизнь. На горизонте также маячат дела, связанные с обновлением или реконструкцией вашего дома, а также с помощью родственникам. Дел будет много, берегите силы.

Благоприятные дни: 2, 8, 16, 18, 24 марта.

Рыбы (20.02−20.03)

Вероятно, в этом месяце вы сможете гордиться собой. Вы не только сумеете поставить перед собой новые цели, но и более ясно будете видеть пути к ним. Многие наконец вспомнят о себе и будут совершенствовать свой имидж, больше заботиться о внешности, у них возрастет самооценка.

Если есть амбиции, Рыбам вполне по силам занять лидирующую позицию в коллективе.

Другие сферы пока отстают. Доходы вряд ли вырастут, поэтому пока откажитесь от крупных покупок. В личной жизни возможно всё: от разочарования в партнере и осознания прелестей одиночества до новой влюбленности, но, к сожалению в неподходящего человека – несвободного или недостойного вас.

Благоприятные дни: 5, 16, 18, 22, 30 марта.