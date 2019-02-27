Жить вкусно: Анастасия Победкина

Анастасия Победкина, основатель кулинарной студии «Петух в вине», рассказала «Модному городу», как любовь к готовке изменила ее жизнь.

Готовить я любила с детства. Но когда пришло время определяться с профессией, были 90?е, сложные годы.

О карьере повара тогда никто не думал: не денежно, не престижно. Пришлось учиться на бухгалтера.

В 23 года я уехала из Тулы в Москву. 14 лет работала аудитором, много ездила по стране, но после рождения второго ребенка оставила работу и смогла заняться тем, что меня всегда увлекало, – кулинарией. В Москве в то время был бум на кулинарные курсы, вокруг них сформировалось очень интересное сообщество. Мы много общались, посещали всевозможные мастер-классы.

В какой-то момент я поняла, что хочу получить профессиональное поварское образование. Закончила поварские курсы в школе «Рагу», которая сейчас принадлежит ресторатору Аркадию Новикову.

Но работать поваром или открывать свой ресторан я не планировала. Во?первых, у меня большая семья, трое детей, которых я не хочу оставлять надолго.

А во?вторых, в ресторане мне не хватало бы прямого контакта с публикой и постоянной обратной связи.

Кулинарная студия, с ее живым контактом с гостями, – именно тот формат, который мне подходит.

К нам приходят разные люди – по возрасту, интересам, мотивации. Есть те, кто хочет научиться готовить. Но все же больше тех, кого, как и меня, увлекает кулинария и такой живой формат общения.

Я с удовольствием готовлю и дома. Когда никто не отвлекает, могу провести на кухне весь день. Именно дома отрабатываю новые рецепты, опробую их на близких. Очень люблю кавказскую кухню.

Петух в вине – это один из кулинарных символов Франции. Название звучит дерзко и подходит к нашему интерьеру. Что касается самого блюда, я умею его готовить, но не делаю этого: процесс очень долгий, а результат того не стоит))).