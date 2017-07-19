Свой дом: строим «вечную» террасу

Дом немыслим без красивой террасы: это уютное пространство для праздников на свежем воздухе, для вечернего чая или отдыха с книгой в удобном кресле. Но расположение на улице предъявляет особые требования к выбору материалов: они должны стойко переносить любые погодные условия и сохранять свою красоту. Как правильно выбрать террасное покрытие?

Инга Савина, директор компании «Терраса» Правильно подобранный материал для строительства террасы и грамотный монтаж позволяют создать идеальное покрытие для террасы, веранды и пространства любого масштаба. Мы рекомендуем использовать древесно-полимерный композит (ДПК) — современный материал для строительства террас, веранд, открытых беседок, парковых зон и локаций любых масштабов.

Декинг ДПК сочетает лучшие характеристики натурального дерева и современного полимера.

Он повторяет фактуру и цвет естественного массива, и при этом обладает стойкостью к воздействию влаги, царапинам, ударам и истиранию.

Какие критерии важны при выборе террасной доски? Вот несколько советов для покупателей.

Для какой террасы вы выбираете материалы?

Если вы покупаете доску для домашней веранды — это одно, если для террасы в парке — другая ситуация, так как в обоих случаях мы имеем совершенно разные эксплуатационные нагрузки. Исходя из назначения террасы и нужно выбирать тип поверхности.

Террасная доска категории Home Standard (бытовой) предназначена для зон с небольшой нагрузкой: домашние террасы, частные причалы и пирсы и др. Такая доска не рассчитана на постоянные высокие нагрузки.

Proffessional Standard — коммерческий сегмент террасных настилов, рассчитанных на средние нагрузки в жилых и общественных локациях. Его прочность выше, чем у бытовой доски. Такой декинг изготавливают на базе поливинилхлорида, полиэтилена и полипропилена и используют при строительстве частных террас, настилов в ресторанах и иных общественных зонах.

Сегмент Expert — материалы, используемые для городского благоустройства и коммерческих проектов массовой эксплуатации. Он отличается увеличенными характеристиками прочности.

Какая система настила подходит: «шовная» или «бесшовная»?

Бесшовная укладка может использоваться только в местах с достаточной сквозной вентиляцией под настилом, иначе есть риск деформаций террасного настила, образования плесени, грибка, уменьшения срока эксплуатации конструкции. Кроме того, бесшовный настил создает эффект монолитного покрытия, что не всегда соответствует классическим представлениям о террасе из отдельных досок.

Шовную систему используют почти в любых вентиляционных условиях. Террасная доска из ДПК монтируется на клеммы, обеспечивающие равномерные зазоры. Если смонтировать ДПК с зазорами (швами), это создаст совершенную имитацию настила из натуральной древесины.

Как определить качество террасной доски?

Поверхность качественных террасных досок из ДПК имеет гладкий вид, идеальную геометрию и симметрию. Если профиль деформирован, значит, был нарушен технологический процесс, что снижает прочность доски.

При осмотре товара убедитесь, насколько качественную доску вам предлагают.

Проверьте торцы: на них не должно быть пустот и вздутия внутренней поверхности. На профиле по длине не должно быть волнообразных изгибов, а в местах изломов и срезов — посторонних вкраплений.