Как арендовать авто за границей?

Еще одна порция туристических лайфхаков – от Ольги Волковой, руководителя турагентства «Аэропорт».

Сегодня поговорим о том, как арендовать автомобиль в путешествии. Сделать это проще простого.

Пожалуй, я прослыву «капитаном очевидность», если скажу, что путешествия на автомобиле намного приятнее и удобнее, чем без него. Прокатных контор сейчас великое множество. Помимо крупных игроков прокатного рынка (Sixt, Hertz, Avis, Budget), в любой стране/городе существуют местные конторы, найти которые несложно, если вбить в поисковике что-то типа «rent car Paris», или подобное. Итак, несколько полезных советов:

1. Планируйте заранее. Это зачастую дешевле. Крупные сайты-агрегаторы предоставляют скидки. Но есть исключения: в Азии, например, авто можно арендовать у местных жителей еще дешевле. Также нередко бывают скидки и акции на бронирование авто аккурат перед поездкой.

2. «Допники» - немалая часть расходов при аренде, особенно, если вы едете с детьми и без интернета. Тогда вам придется взять детское кресло и навигацию в прокате. Но известен случай, когда за границей в супермаркете купить автокресло было дешевле, чем взять его в аренду на длительный срок, да и местная симка с интернетом-выгоднее, чем навигатор.

3. Страховка. Боль многих автолюбителей. По своему опыту могу сказать, что проще, хоть и ненамного дороже, купить полное КАСКО непосредственно в офисе прокатчика. Почему? Во-первых, сайты-агрегаторы предлагают дополнительную страховку не всегда дешевле, чем у самого прокатчика. Плюс, заказывая КАСКО в офисе, всегда можно обсудить лично условия страховки и выплаты, потому что иногда условия страхования на сайтах-поисковиках (прописанные мелким шрифтом) вызывают недоумение. Мол, «водитель, выплати за ремонт/угон сам, а мы потом вернем деньги через сто лет».

Лично наблюдала картину, как в офисе прокатчика туристы доказывали, что купили страховку на сайте агрегатора, а прокатчик доказывал, что он не видит в заказе эту услугу. Тупик.

4. Кредитка, дебетовая, наличные? Частое явление у прокатчиков - брать к оплате только кредитки. Оно и понятно: в случае обнаружения дефектов или штрафов с кредитки, в отличие от обнуленной дебетовой карты, прокатчик всегда может снять деньги даже после сдачи авто обратно. Маленькая хитрость: на большинстве банковских карт не написано, что они credit или debit, поэтому выбирайте дебетовую карту без надписи debit и расплачивайтесь ей. Либо платите кредиткой. Но мой совет: если не хотите потом наблюдать за списаниями с вашей кредитки непонятных сервисных сборов и штрафов - закрывайте кредитку после возвращения. И еще один важный момент - часто прокатчик требует, чтобы карта была оформлена на водителя.

5. Знаки, или как я учила ПДД. Например, в Италии, двигаясь где-нибудь в Риме или Флоренции по историческому центру на красивом кабриолете, не забудьте посмотреть на знак, аналогичный нашему «движение запрещено» с подписью под знаком мелким шрифтом на итальянском языке.

Под каждым таким знаком висят камеры, и, застукав ваше авто, въехавшее под этот знак (далеко не всегда заметный), вы рискуете ухватить штраф 500-1500 евро! Будьте бдительны.

6. Водительское удостоверение. Для Европы и других стран мира за редким исключением вам достаточно обычных российских прав.

7. Механика или автомат? Помните, что в Европе машины с автоматической коробкой стоят в разы дороже. И наоборот, в США вы с трудом найдете в прокате машину на механике.

У меня есть еще масса полезных советов относительно rent car или rent bike в разных странах мира, способов удешевления аренды, нюансов и т. д.

Поделиться опытом и знаниями, обменяться полезной информацией всегда можно, придя по тэгам #аэропортвтуле, #отдыхомпокризису или в аккаунт @airport.tula.

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