блоги
блоги
Регистрация
Модный город
Наращивание нижних ресниц, стразы на бровях и другие бьюти-тренды для глаз

Наращивание нижних ресниц, стразы на бровях и другие бьюти-тренды для глаз

«Реснички нарастить, бровки подправить» это всё уже стандартные процедуры, которые многие девушки делают регулярно.  А что нового есть в сфере моделирования взгляда? И какие идеи пригодятся для новогоднего образа? Рассказывает Альбина Вартанова, специалист и преподаватель по наращиванию ресниц.

Альбина Вартанова.

Цветные ресницы

Если классические черные ресницы вам надоели и к празднику хочется чего-то поярче, попробуйте цветные ресницы.

Советую не бояться цвета и не ограничиваться только цветными уголочками: правильно подобранный оттенок ресниц сделает цвет глаз глубже, а сами глаза – визуально больше и выразительнее.

Ресницы омбре

Более мягкий вариант цветных ресниц: здесь оттенок «растянут» от черного у корней к цвету на кончиках. Сам цвет может быть любым, палитра огромна: белый, красный, зеленый, синий, фиолетовый.

Оттенок подбирается к типу внешности – тону кожи, цвету глаз, волос и другим индивидуальным особенностям.

Коричневые реснички

Эта разновидность цветных ресниц особенно подходит блондинкам. На девушках со светлыми волосами и бледной кожей черные ресницы часто выглядят излишне контрастными, чрезмерно «драматичными».

А вот коричневые – то, что нужно! Они дают нужный объем и длину, но при этом помогают сохранить естественность.

Наращивание нижних ресниц

Вы замечали, как порой некрасив контраст между наращенными верхними ресницами, густыми и длинными, и редкими, тонкими нижними? Странно, что многие девушки не знают о возможности нарастить и нижние ресницы, – ведь с ними глаза выглядят гармоничнее и еще ярче.

Наращивание нижних ресниц – не новинка, технология применяется давно, лично я делаю его уже 5 лет. Для нижнего века используются другие реснички – менее длинные, чем верхние, и с минимальным естественным изгибом. Густота же подбирается под объем верхних ресниц, чтобы всё было пропорционально.

Декор бровей стразами

Еще один тренд, который уже актуален в крупных городах, а к нам только стучится в дверь.

Стразы некрупные, используется всего несколько штук, поэтому не бойтесь «театрального» эффекта. На празднике или в огнях вечернего города стразы дают очень красивое сияние – глаз не оторвать.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
Пора менять люстру
Пора менять люстру
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.