Наращивание нижних ресниц, стразы на бровях и другие бьюти-тренды для глаз

«Реснички нарастить, бровки подправить» это всё уже стандартные процедуры, которые многие девушки делают регулярно. А что нового есть в сфере моделирования взгляда? И какие идеи пригодятся для новогоднего образа? Рассказывает Альбина Вартанова, специалист и преподаватель по наращиванию ресниц.

Альбина Вартанова.

Цветные ресницы

Если классические черные ресницы вам надоели и к празднику хочется чего-то поярче, попробуйте цветные ресницы.

Советую не бояться цвета и не ограничиваться только цветными уголочками: правильно подобранный оттенок ресниц сделает цвет глаз глубже, а сами глаза – визуально больше и выразительнее.

Ресницы омбре

Более мягкий вариант цветных ресниц: здесь оттенок «растянут» от черного у корней к цвету на кончиках. Сам цвет может быть любым, палитра огромна: белый, красный, зеленый, синий, фиолетовый.

Оттенок подбирается к типу внешности – тону кожи, цвету глаз, волос и другим индивидуальным особенностям.

Коричневые реснички

Эта разновидность цветных ресниц особенно подходит блондинкам. На девушках со светлыми волосами и бледной кожей черные ресницы часто выглядят излишне контрастными, чрезмерно «драматичными».

А вот коричневые – то, что нужно! Они дают нужный объем и длину, но при этом помогают сохранить естественность.

Наращивание нижних ресниц

Вы замечали, как порой некрасив контраст между наращенными верхними ресницами, густыми и длинными, и редкими, тонкими нижними? Странно, что многие девушки не знают о возможности нарастить и нижние ресницы, – ведь с ними глаза выглядят гармоничнее и еще ярче.

Наращивание нижних ресниц – не новинка, технология применяется давно, лично я делаю его уже 5 лет. Для нижнего века используются другие реснички – менее длинные, чем верхние, и с минимальным естественным изгибом. Густота же подбирается под объем верхних ресниц, чтобы всё было пропорционально.

Декор бровей стразами

Еще один тренд, который уже актуален в крупных городах, а к нам только стучится в дверь.

Стразы некрупные, используется всего несколько штук, поэтому не бойтесь «театрального» эффекта. На празднике или в огнях вечернего города стразы дают очень красивое сияние – глаз не оторвать.