Как сделать медовый месяц еще слаще

Нельзя произвести первое впечатление дважды, равно как нельзя переиграть свадебное путешествие. Оно уникально по своей насыщенности и атмосфере. И что бы там ни говорили заядлые путешественники, медовый месяц – он такой один. Давайте разберем важные моменты в подготовке свадебного вояжа.

Ольга Волкова,

турагентство «Аэропорт»

Место

Очень индивидуальный вопрос, на который должны ответить только молодожены. Но мир настолько разнообразен, что сегодня, в век интернета и онлайн-переводчиков, можно побывать практически везде. Тут скорее нужно решить вопрос о качестве тура. Ведь это может быть мини-отель в Европе, или шикарный пляжный резорт, или несколько стран поочередно, или бунгало на тихом острове, или круиз, или отель «только для взрослых». Вариантов очень много.

Когда бронировать

Конечно, желательно за 4-6 месяцев. Это дает массу преимуществ. Во?первых, вам представляется возможность выбора авиакомпаний, да и сами авиабилеты (при сегментном заказе туруслуг) гарантированно можно купить по низкому ценовому тарифу.

Во?вторых, большинство отелей предлагают самые низкие цены на проживание по системе «раннего бронирования».

Детали

Как говорил Рей Брэдбери, «мелкие радости куда важнее крупных». При заказе свадебного тура молодоженам могут предоставить бонусы в виде дополнительных услуг в отеле, бутылки шампанского по прилету, фруктов в номер, украшения или бесплатного повышения категории номера до люкса/сьюта.

Это также может быть заказ фотографов, аренда бизнес-зала в аэропортах со спецсопровождением или предоставление в полете различных приятностей - тортика в честь свадьбы, мест повышенной комфортности, поздравления от командира самолета по громкой связи. Последнее однажды произвело на всех пассажиров просто ошеломительный эффект, да и для молодоженов это было сюрпризом.

Важно!

Много вопросов по поводу смены фамилии, и в этом турагенство должно вас проконсультировать, дать советы, например, как законно избежать проблем с визами при смене паспорта.

Также нужно заранее проверить факт запрета на выезд, чтобы в вашей истории не случилось пограничника-разлучника, который не пустит одного из вас отдыхать.

Не помешает оформить страховку от невыезда, чтобы на случай болезни можно было отменить поездку без большого ущерба для бюджета.

Советы