С чего начать инвестиции?

Стремление приумножить свое благосостояние объяснимо. Когда ставки по банковским вкладам невысоки, многие задумываются о большем доходе и рассматривают вариант инвестирования на рынке ценных бумаг.

Разобраться, какие преимущества и риски ждут начинающего инвестора, нам поможет управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Новиков.

Дмитрий Новиков.

Первый шаг

Итак, вы гражданин России и желаете получить доход от покупки ценных бумаг. Для начала вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это брокерский счет, открытый инвестором – физическим лицом. По данным Московской биржи, открыто уже более 300 тысяч таких счетов.

Рекомендуется начинать инвестиции от 50 000 руб.

Если сумма будет меньше, то очень много поглотят комиссии посредников на фондовом рынке. Максимальная сумма для частного инвестора – 1 млн руб. в год. Таким образом, максимальная сумма инвестиций за три года может достигать 3 млн руб.

Поиск профессионала

Чтобы открыть счет, вы выбираете брокера или управляющую компанию. Банк тоже может открыть ИИС, если имеет соответствующую лицензию. Проверить наличие лицензии можно на сайте www.cbr.ru.

Приобретение финансовых инструментов можно совершать самостоятельно, например при помощи торговых программ через интернет. Или отдать средства в доверительное управление профессионалу за определенное вознаграждение. В этом случае сравните условия обслуживания и тарифы разных посредников.

Формируем портфель

Вы внесли деньги на счет и размышляете, что приобрести: акции, облигации, паи ПИФов или иностранных инвестиционных фондов ETF, торгуемых на Московской бирже.

Облигации крупных и средних российских предприятий могут быть интересны тем, кто хочет получить доход выше, чем по вкладу. Кроме того, с 1 января 2018 г. для физических лиц купонный доход по российским облигациям, выпущенным с начала 2017 до конца 2020 г., не будет облагаться подоходным налогом.

В идеале стоит диверсифицировать риск инвестиционного портфеля, включив в него ценные бумаги нескольких эмитентов, тщательно оценив перспективы инвестиций. Изучите надежность компании, ее кредитную историю и репутацию, уточните уровень ее кредитного рейтинга. Также стоит проверить брокера или банк, через который будете покупать ценные бумаги. И помните простое правило – чем выше предполагаемый доход, тем выше и риск потерь.

А если вкладывать средства с минимальным риском, только в очень надежные ценные бумаги, то и сверхдоходов ждать, скорее всего, не надо.

Главное преимущество

Особенность индивидуального инвестиционного счета в том, что для его владельца предусмотрены два вида налоговых льгот. Но для того чтобы инвестор мог воспользоваться ими, счет должен действовать не менее трех лет.

Первый вариант: вам возвращают 13% от размещенной на ИИС суммы за год – в пределах 400 000 руб., но не более суммы уплаченного вами НДФЛ.

То есть в год можно будет вернуть до 52 000 руб.

Второй вид налоговой льготы – освобождение от уплаты налога на доходы, полученные от инвестирования через ИИС. Этот вычет выплачивается в момент закрытия ИИС. Один из двух типов налоговой льготы можно выбрать в течение срока действия счета.

На свой страх и риск

Там, где есть возможность получить доход, существует и риск. Помните, что в отличие от банковского вклада вложения на фондовом рынке не застрахованы государством, а получение дохода и даже сохранение начальных вложений не гарантировано.

Надо сказать, что некоторые небанковские организации-посредники предлагают разместить часть средств с ИИС на банковском депозите. Но этот вид размещения не подпадает под действие системы страхования вкладов, потому что он открывается юрлицом. Принимайте решения взвешенно!