Блондинки против брюнеток. Екатерина Кузина

А вы знаете, что и День блондинок, и День брюнеток отмечаются в мае? Нашу «битву» продолжает Екатерина Кузина, дизайнер студии «Интерика».

– Вы когда-нибудь меняли цвет волос?

– Да, меняла. Я была и рыжей, и пробовала себя в роли брюнетки, но поняла, что моё – это быть блондинкой.

– Блондинки кажутся беззащитными и наивными, брюнетки – решительными и уверенными в себе. Что Вы об этом думаете?

– Это всего лишь видимость, на самом деле цвет волос никак не сказывается на внутренних качествах девушки. Поверьте, и блондинки бывают крайне решительными.)))

– Цвет волос влияет на мироощущение и отношение окружающих?

Если девушка несёт положительную энергетику, то абсолютно неважно, блондинка она или брюнетка.

– Мужчины предпочитают блондинок или брюнеток?

– Мой мужчина однозначно предпочитает блондинку!!!

– Ваш главный принцип в бизнесе?

– Не бояться трудностей, перемен. Любить то, чем занимаешься, и отдавать себя на все 100%.

– Ваш секрет гармонии в личных отношениях?

– Всегда и во всём находить компромисс.

Все проблемы и разногласия настолько ничтожны, что не стоит тратить на них драгоценное время. Жизнь прекрасна.

– Ваш самый сумасшедший поступок?

– Он ещё впереди.))

– Главные черты Вашего характера?

– Я жизнерадостная, общительная, пунктуальная и очень эмоциональная.

– На что Вы готовы ради любимого человека/семьи?

– Не буду оригинальной: конечно же, ради своей семьи, детей и любимого человека я готова сделать ВСЁ!

– Ваш главный секрет красоты?

– Чаще улыбаться, быть в гармонии с собой, и тогда вы всегда будете красивой и уверенной в себе.

Всемирный день блондинок отмечается 31 мая. Эта дата была установлена в 2006 году.

Одно время вездесущие британские ученые пытались запугать общественность: мол, с каждым годом праздник отмечают всё меньше натуральных блондинок, они на грани вымирания, и к 2202 году все население Земли будет рыжим и темноволосым!.. Но нет: Всемирная организация здравоохранения эту информацию опровергла -никаких исследований относительно численности блондинок не проводилось.





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© Calend.ru Как считают ученые, настоящая блондинка — явление редкое, и по их подсчетам уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты.Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2065/ © Calend.ru