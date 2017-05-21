Блондинки против брюнеток. Екатерина Кузина
А вы знаете, что и День блондинок, и День брюнеток отмечаются в мае? Нашу «битву» продолжает Екатерина Кузина, дизайнер студии «Интерика».
– Вы когда-нибудь меняли цвет волос?
– Да, меняла. Я была и рыжей, и пробовала себя в роли брюнетки, но поняла, что моё – это быть блондинкой.
– Блондинки кажутся беззащитными и наивными, брюнетки – решительными и уверенными в себе. Что Вы об этом думаете?
– Это всего лишь видимость, на самом деле цвет волос никак не сказывается на внутренних качествах девушки. Поверьте, и блондинки бывают крайне решительными.)))
– Цвет волос влияет на мироощущение и отношение окружающих?
Если девушка несёт положительную энергетику, то абсолютно неважно, блондинка она или брюнетка.
– Мужчины предпочитают блондинок или брюнеток?
– Мой мужчина однозначно предпочитает блондинку!!!
– Ваш главный принцип в бизнесе?
– Не бояться трудностей, перемен. Любить то, чем занимаешься, и отдавать себя на все 100%.
– Ваш секрет гармонии в личных отношениях?
– Всегда и во всём находить компромисс.
Все проблемы и разногласия настолько ничтожны, что не стоит тратить на них драгоценное время. Жизнь прекрасна.
– Ваш самый сумасшедший поступок?
– Он ещё впереди.))
– Главные черты Вашего характера?
– Я жизнерадостная, общительная, пунктуальная и очень эмоциональная.
– На что Вы готовы ради любимого человека/семьи?
– Не буду оригинальной: конечно же, ради своей семьи, детей и любимого человека я готова сделать ВСЁ!
– Ваш главный секрет красоты?
– Чаще улыбаться, быть в гармонии с собой, и тогда вы всегда будете красивой и уверенной в себе.
Всемирный день блондинок отмечается 31 мая. Эта дата была установлена в 2006 году.
Одно время вездесущие британские ученые пытались запугать общественность: мол, с каждым годом праздник отмечают всё меньше натуральных блондинок, они на грани вымирания, и к 2202 году все население Земли будет рыжим и темноволосым!.. Но нет: Всемирная организация здравоохранения эту информацию опровергла -никаких исследований относительно численности блондинок не проводилось.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2065/
© Calend.ru
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2065/
© Calend.ru