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Бьюти-тренд: гидролаты

Бьюти-тренд: гидролаты

Наш эксперт –Вадим Малинов, вдохновитель проекта «Зелёнка».

Вадим Малинов.

Гидролат (душистая, ароматическая, цветочная вода) – потрясающий продукт, натуральная замена обычным тоникам. Он приготовлен из трав, цветов, плодов на горной родниковой воде методом дистилляции. Сохраняя свойства эфирных масел, гидролаты безопасны для использования на нежных участках тела, а также на коже, склонной к воспалениям.

Гидролат по праву считается одним из лучших тоников для лица. Он:

  • мягко очищает кожу от загрязнений;
  • стимулирует обновление клеток кожи;
  • освежает и выравнивает цвет лица.

Гидролаты можно использовать вместо химических лосьонов и тоников. Они не сушат кожу, так как не содержат спирта.

Идеальны для увлажнения кожи летом. Их можно распылять на кожу и волосы в течение дня, умываться, ополаскивать волосы, использовать для смягчения рук, для разведения сухих масок, обогащать ими косметические средства, использовать как косметический лёд и для ароматерапии.

Натуральные гидролаты можно найти у российских производителей - «Мастерская Лавровых», «СпивакЪ», «Клеона» и «Мастерская Олеси Мустаевой».

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +1
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