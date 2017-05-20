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Бьюти-тренды: хрустальная крошка для ногтей

Бьюти-тренды: хрустальная крошка для ногтей

Наш эксперт – Мария Селявина, нейл-артист, основатель ногтевой студии Diamond.

Мария Селявина.

Хрустальный блеск CRYSTAL PIXIE («Кристал Пикси») – уникальный инновационый продукт от SWAROVSKI для дизайна ногтей и маникюра. Он представляет собой россыпь мельчайших кристаллов величиной до 1 мм и менее.

Сотни мельчайших кристаллов рассыпают мириады искр, завораживая волшебным блеском. С крошкой для ногтей ваш маникюр словно осыпан звёздной пылью.

Не каждый мастер может работать с этим материалом: необходимо владеть профессиональными секретами, которые позволяют прочно зафиксировать каждую сияющую частичку на весь срок ношения маникюра.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +2
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