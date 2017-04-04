В «Битве стилистов» победила Ксюша Горохова

Из четверых стилистов, участвовавших в конкурсе «Модного города», Ксюша набрала максимальное количество голосов пользователей портала MySLO.ru.

Напомним, стилист взял доля преображения семейную пару – фотографов Анну и Виталия Гуськовых. Ксюша создала для них 4 образа, один из них, вечерний – на фото ниже (слева – Анна и Виталий до преображения).

Анна и Виталий Гуськовы.

Ксюша говорит, что на бессознательном уровне желание работать со стилем людей пришло к ней еще в детстве.

- Перешивала под себя вещи, купленные папой еще в студенчестве в магазинах «Березка» (в СССР — сеть фирменных розничных магазинов, реализовывавших товары иностранцам за валюту). Среди них были и финские спортивные костюмы «Сеабеко», и итальянские плащи, и джинсы фирмы Fus... В сознательном возрасте – после получения диплома инженера-конструктора электрооборудования летательных аппаратов (ТулГУ, МиСУ).

Ксюша Горохова.

- Как долго Вы работаете в сфере красоты?

- Публично – 4 года. «За кадром» – 10 лет (со значимой частью моих клиентов заключен договор о неразглашении стилиста в их жизни). Начинала администратором в салоне красоты «Этуаль». Знакома с механизмами и спецификой работы индустрии красоты во всех плоскостях от и до.

- Именно на стилиста где-то учились?

- Еdutainment + бесконечная практика в различных формах, от стилизации фотопроектов до создания гармоничных образов свадебных пар.

В качестве вечернего ежедневного ритуала - чтение книг Мишеля Пастуро и Ребекки Арнольд, апологетов индустрии моды.

- Кто был Вашим первым клиентом как стилиста?

- Тридцатилетний инспектор Ростехнадзора, мужчина-интроверт. После «перезагрузки» понял, «что можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей».

- Для чего стоит обратиться к стилисту?

- Для того, чтобы со знанием дела инвестировать в вещи, которые никогда не выходят из моды, чтобы соответствовать текущему сезону.

Некоторые мои клиенты пристально следят за всеми модными тенденциями и тем не менее обращаются ко мне за новым взглядом, новыми идеями. Это чертовски приятно.

- Всегда замечаете в окружающих ошибки в стиле? Или в свободное время «выключаете» в себе стилиста?

- Функция сканирования экстерьера окружающих меня людей работает 24/7. Если позволяет ситуация, я обязательно в корректной форме донесу до «модной жертвы» свои замечания и сразу же предложу варианты решения данной головоломки.

- Какие самые распространенные ошибки допускают люди в одежде?

- «Нарядилась, а всё зря». Это моя характеристика случая, когда кто-то решил надеть все лучшее сразу.

- 5 главных вещей этой весны, по мнению стилиста Ксюши Гороховой?

- Качественные джинсы, джемпер\свитшот насыщенных оттенков свежей травы или спелого апельсина, цветные носки, кожаная куртка, сумка или рюкзак с активным принтом.

Образ для фотографа Юлии Часовских.

- Когда человек обращается к Вам с желанием создать свой стиль, по какому принципу Вы подбираете для него одежду?

- Я НЕ наряжаю людей. Я готовлю для них гардероб, вещи, которые дают их обладателю чувство уверенности и, как следствие, собственной гармонии.