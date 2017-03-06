Битва стилистов: выбираем лучший образ

Для мартовского номера журнала «Модный город», который вышел в обновленном дизайне, мы предложили известным тульским стилистам тоже совершить обновление. И сегодня представляем на ваш суд четыре «перезагрузки» имиджа и стиля.

Образ первый. Стилист Наташа Тасевска, модель Инна Белякова.

Наташа Тасевска, имидж-консультант, шопер международного класса, владелица «Бюро стиля», основатель Первой школы шопинга в Туле, создатель линейки мужских аксессуаров ARCOBALENOuomo by Natasha Tasevska.



- Инна, юрист по образованию, после выхода из декрета собиралась открывать собственное адвокатское бюро. На тот момент она была, что называется, «молочно-карамельной» блондинкой – внешность создавала впечатление мягкой, нежной, ранимой девушки. Это не соответствовало ни характеру моей героини, ни ее планам на будущее – ведь слово «адвокат» мужского рода, и добиваться успеха Инне предстояло преимущественно в мужской среде.

Инна до преображения.

Поэтому вердикт был однозначным: найти для Инны стиль, который откроет ей дорогу в деловой мир. Прежде всего мы ушли от длинных волос и блонда. Короткая стрижка и темный цвет сделали образ более динамичным и агрессивным. Кроме того, они стали хорошим корректором и скульптором для лица: форма стрижки скрыла округлость щек, визуально сделала скулы более высокими. Темный оттенок волос зрительно сгладил излишнюю красноту кожи.

Инна после смены имиджа. Фото Натальи Никулиной.

Правильно подобрав одежду к типу фигуры Инны, я зрительно скульптурировала ее. Такой подход позволяет привлечь внимание к достоинствам фигуры и отвлечь от недостатков. Бант на блузке притягивает взгляды к зоне декольте. Приталенный жакет акцентирует талию. Правильная длина брюк «вытягивает» ноги.

Образ второй. Стилист Ольга Гризова. Модель Марина Лаврентьева.

Ольга Гризова, дипломированный бьюти-стилист, официальный резидент «Международного съезда профессионалов красоты» и «Форума профессионалов красоты России», победитель конкурса визажистов России BeautyUp и чемпионата Пятого Всероссийского Форума Визажистов.

- Макромоды были и будут всегда! Это те направления моды, которыми мы уже на протяжении многих лет пользуемся в повседневной и не только жизни: «Цветок», «Аthleisure или спорт-шик», «Минимализм» и т. д. Одно из этих направлений в мире стиля называют «Провокация», именно его я решила представить на нашей модели.

Фото: Роман Носов. Фотостудия: CherryBoom.

Организатор проекта: Юлия Колесова. Обувь: магазин «Шузетта».

Кто такая леди «Провокация»? Это яркая личность, в гардеробе которой можно найти модные в нынешнем сезоне пайетки, люрекс и аппликации, сочетание прозрачных тканей с плотными, нашивки и крупные аксессуары, геометрическую и рваную формы. Ее секрет кроется в правильном сочетании текстур и форм, которые, казалось бы, невозможно сочетать. Первое и главное правило тут - миксовать немиксуемое грамотно и этим провоцировать окружающих на эмоции!

Марина до и после преображения.

В данном луке взята одновременно игра фактур (шорты из пайеток, сетка с нашивками) и геометрия в аксессуарах (серьги, браслет, чокер, сумочка). Немаловажную роль играет и сочетание цветов: так, малахитовый и изумрудный сочетаются с золотистым и бордо, все эти цвета очень актуальны в нынешнем сезоне. Прическа и макияж (при том, что мы ставим акцент на одежду) не должны перетягивать внимание на себя. За девушку в таком образе цепляется взгляд, ее хочется рассматривать.

Образ третий. Стилист Яна Ясная. Модель Евгения Обухова.

Яна Ясная, персональный стилист.

- Девушки, чей размер больше 42-44-го, начинают злоупотреблять вещами черного цвета, стремясь визуально сделать фигуру стройнее. На примере Евгении я хотела показать, что черный – не единственное «спасение». Зрительно «вытянуть» себя можно с помощью правильно подобранных фасонов и при этом добавить красок в свой гардероб.

Фото: Светлана Колоскова. Прическа, макияж: Света Русанова.

Одежда: магазин Glance.

Выбирая одежду, я старалась придать силуэту максимальную вертикаль. На эту задачу работают удлиненная туника, плиссированная юбка прямого кроя, длинная парка. Каждый элемент одежды отвлекает внимание от проблемных зон и при этом не дает излишней мешковатости – образ остается очень женственным. Куртка в спортивном стиле и грубоватые ботинки делают его более динамичным и создают необходимый комфорт для молодой мамы, которая всегда в движении.

Евгения до и после преображения.

Синий цвет на контрасте оттеняет новый цвет волос Евгении. Мы выбрали оттенок с медными нотками, укоротили волосы до плеч и добавили прическе объема и дерзости, сделав хулиганские локоны. Макияж и акцент на бровях подчеркнул красивые глаза Жени.



Образ четвертый. Стилист Ксюша Горохова.

Ксюша Горохова, стилист-консультант, гид по стилю.

- Я решила преобразить сразу двоих моделей – фотографов Анну и Виталия Гуськовых. И подобрала для них четыре образа, которые сделали эту творческую позитивную семью еще более яркой.

Анна и Виталий до смены имиджа.

Стиль пары - это отражение чувств и образа жизни двоих людей. Для этой пары я создала образы, в каждом из которых Он и Она гармонично сочетаются друг с другом. Так, как и должно быть в паре!

Первый образ - Smart Casual: удобство форм и комфорт тканей (натуральные материалы, тёплые оттенки).

Образ Smart Casual. Фото: Руслан Митин. Фотостудия: GaGa Studio.

Макияж: Наталья Малахова. Барбер: Ринат Азеев, Top Gun.

Одежда для этого и других образов предоставлена магазинами: United colors of Benetton, MONDO, «Валентина». Аксессуары: Mi Casa project.

Второй образ можно назвать «Конструктивность и минимализм» - эффектная, выразительная черно белая гамма и ничего лишнего.

«Конструктивность и минимализм».

Платье-футляр и колготки в мушку у нее, клетчатый пиджак для него. Я назвала этот образ «Классика с изюминкой» - классические формы с особенной фактурой и принтом. То, что нужно для «выхода в свет».

«Классика с изюминкой»

Четвертый образ «Глэм–рок» - дерзкий, выражающий драйв и свободу!

«Глэм–рок».

Главное украшение и деталь образа пары - это улыбки и чувства. Об остальном позаботится стилист. Я создала для Анны и Виталия образы, адаптированные для реальной жизни, комфортные, подчеркивающие внешнюю красоту и отражающие внутренний мир.

Какой из этих модных экспериментов вы считаете лучшим? Голосуйте! Имя победителя мы объявим в апрельском номере «Модного города» и вручим лучшему стилисту приятный подарок.

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