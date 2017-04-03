В апреле берегите деньги и берегитесь связей

Что будет с вами в апреле, куда вкладывать финансы, что покупать и с кем знакомиться – в нашем гороскопе.

Но первым делом представляем именинницу месяца – умницу и красавицу Веру Рыбалкину, управляющую сетью Клиник врачебной косметологии В. Н. Комаровой.

Вера отмечает день рождения 22 апреля, по гороскопу она Телец. С этого знака, с вашего позволения, и начнем.

Телец (21.04 - 21.05)

Гороскоп не рекомендует предпринимать серьезные шаги в любой из сфер жизни. Стоит отказаться от дорогостоящих покупок, крупных финансовых вложений, подписания договоров, начала долгосрочных проектов. В середине весны возрастает риск быть обманутым.

Вам хочется перевоспитать близкого человека? Оставьте эту затею: или вы принимаете его со всеми его особенностями – или нет.

Апрель - месяц соблазнов. У Тельцов может появиться непреодолимое желание сделать крупную покупку, взяв для этого кредит.

Финансовые риски очень высоки. Если присутствует уверенность в том, что приобретение оправдает себя, можно оформить займ, но перед этим не помешает посоветоваться со специалистами.

Благоприятные дни: 3, 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23 апреля.

Близнецы (22.05 - 21.06).

Подписать важные документы, купить технику, съездить в командировку или путешествие нужно успеть до 9 апреля. Если это невозможно, следует проявлять бдительность, быть аккуратнее за рулем и внимательным с бумагами.

Автомобилистам рекомендуется проверить машину, чтобы избежать поломок в самый неподходящий момент.

Если отложить дальнюю поездку невозможно, следует перепроверить билеты, а также попросить родственников или соседей приглядеть за домом.

Близнецам важно научиться сдерживать критику, избавиться от командного тона. Партнерам и детям можно озвучивать просьбы, давать советы, но ни в коем случае не навязываться. Если кто-то в семье неправ, нужно просто признать ошибку и двигаться дальше, а не затевать ссоры на ровном месте.

Благоприятные дни: 6, 7, 16, 17, 25 апреля.

Рак (22.06 - 23.07)

Никаких дел, связанных с рекламой, финансами, продажами, лучше не начинать. Займитесь завершением текущих проектов. В первой половине месяца нежелательно распоряжаться крупными суммами денег, во второй - подписывать серьезные контракты.

Апрель - не самый лучший месяц для выхода на новую работу или ее поиска.

Также звезды советуют очистить свою жизнь от изживших себя отношений. Если в первой половине месяца с кем-то оборвалась связь, кто-то ушел, не стоит страдать из-за этого и искать виновных. Просто так было нужно, с этим человеком разошлись жизненные пути. Люди, которые действительно важны, останутся рядом.

Благоприятные дни: 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28 апреля.

Лев (24.07 - 23.08)

Апрель 2017 года принесет с собой огромное количество идей. На первый взгляд они могут показаться нереалистичными и даже сумасшедшими, но все же стоит хотя бы часть из них постараться воплотить в жизнь.

Гороскоп рекомендует не бояться экспериментов, больше двигаться, общаться. Следует впускать в жизнь перемены, активно пользоваться нововведениями.

Вплоть до 3 мая звезды отговаривают Львов от крупных покупок, особенно если это техника. И от новых знакомств (подождите с этим хотя бы до 15 апреля): они не принесут серьезных отношений, могут в скором времени разочаровать. Со второй половины месяца можно смело знакомиться, влюбляться, ходить на свидания.

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30 апреля.

Дева (24.08 - 23.09)

Первая половина апреля будет напрягать нестабильностью в отношениях, периодическими ссорами, раздражением. Девам важно в это время абстрагироваться, с пониманием отнестись к человеческим недостаткам, постараться сгладить острые углы и спокойно реагировать на неприятности. После Пасхи в отношениях наступит гармония, взаимопонимание.

Если есть желание обновить гардероб, стоит присмотреться к весенним предложениям, но покупки лучше отложить на май.

Апрель подходит для планирования покупок, примерок, расчета бюджета.

А для заключения долгосрочных контрактов, подписания соглашений – не подходит. Велика вероятность, что все это разочарует в ближайшем времени, не принесет ожидаемого результата. Отложите все важные решения до начала мая.

Благоприятные дни: 3, 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23 апреля.

Весы (24.09 - 23.10)

До середины апреля вам придется научиться балансировать на грани и сглаживать все острые углы в отношениях с любимым человеком. Сделайте упор на укрепление этих взаимоотношений.

Если вашему союзу удастся выдержать испытание на прочность, то к концу месяца все наладится и станет еще лучше.

Если же взаимоотношения сохранить не удастся, отпустите этого человека с легким сердцем и без обиды в душе.

Весам, которые еще не нашли свою вторую половину, пока не стоит прилагать сейчас усилий по ее поиску: начавшиеся в этот период отношения вряд ли будут продолжительными и серьезными.

Если кто-то из ваших бизнес-партнеров или сотрудников решит прекратить с вами сотрудничество, значит, так тому и быть. Звезды помогут вам отфильтровать ненужных вам людей.

Благоприятные дни: 6, 7, 16, 17, 25.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сейчас вам стоит рассчитывать только на себя и собственные силы.

Попытки заняться какими-либо делами с другими людьми не увенчаются успехом, они будут вас только тормозить и препятствовать.

Если вы работаете в таких отраслях, как дизайн, красота, искусство, торговля, коммуникации, старайтесь избегать крупных сделок, работайте над старыми делами. Возможно, это будет тормозить прибыль, но не торопитесь расстраиваться, уже в мае все вернется в прежнее русло.

В этот период благоприятны путешествия, но перед поездкой обязательно проверьте наличие в багаже всех нужных вещей и еще раз убедитесь в действительности брони на отели или билеты.

В этом месяце решится многое в личных отношениях. Если вы оба считаете, что у вас просто мелкие разногласия, пусть это не становится поводом для расставания.

Благоприятные дни: 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28 апреля.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В вашей жизни начнутся совершенно непредсказуемые события в финансовой сфере. От работы стоит ожидать задержек и ошибок. Вряд ли до Пасхи вы получите все, что вам причитается. Поэтому подстрахуйтесь и найдите средства на стабилизационный фонд. Ситуацию спасут разумные траты и экономия.

Пасха станет точкой отсчета, чтобы поправить ситуацию. До ее наступления Стрельцам лучше довольствоваться малым. Выполнение текущих планов, повседневная рутина удадутся лучше, чем грандиозные прожекты. Не торопитесь с ними - гороскоп рекомендует дождаться мая.

Апрель подходит для того, чтобы навести порядок внутри. Ваша молодость и красота напрямую зависят от умения себя контролировать и соизмерять калории с нагрузками.

Здоровая еда, большое количество воды - и организм заработает как часы.

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30 апреля.

Козерог (22.12 - 20.01).

Больше всего вашего внимания будут отнимать вопросы, связанные с домом, недвижимостью, семьей. Благоприятный месяц для начала ремонта или строительства. А вот покупку предметов роскоши, антиквариата, автомобиля и просто большие траты на красивые вещи в первой половине месяца лучше отменить. Идеальное время для совершения таких покупок наступит после 5 мая.

Для любви и отношений апреле наступил хороший период. Здесь будет место и для обновления, перезагрузки, и для преодоления конфликтов.

Время хорошо для анализа, перемен в себе и своем поведении. Если есть проблемы личного характера, которые давно не дают вам покоя, попробуйте сесть и поговорить о них.

Благоприятные дни: 3, 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23 апреля.

Водолей (21.01 - 19.02)

В апреле вас посетит желание попутешествовать.

Отправляйтесь с легким сердцем: любые поездки, и деловые, и личные, будут удачными, принесут приятные впечатления. И дома без вас всё будет благополучно.

В то же время воздержитесь от импульсивных, решений, а начало нового бизнеса, подписание важных документов и вовсе следует отложить до 3 мая. С желаниями обновить домашний интерьер, приобрести новую технику или ювелирные украшения тоже лучше повременить до 20-х чисел апреля. Совершенные до этого времени приобретения нельзя будет назвать удачными.

Благоприятные дни : 6, 7, 16, 17, 25 апреля.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Время для любви и внутренних перемен. Вы устали плыть по течению и хотите взять инициативу в свои руки. Будет много легкого, ни к чему не обязывающего флирта. В жизнь некоторых представителей водной стихии вернутся те, за кем были неплотно прикрыты двери. Бывшие возлюбленные снова вспомнят о вас.

Возможно, вам захочется войти в одну и ту же реку второй раз. Знайте: чудеса бывают!

Активным и общительным Рыбам месяц заготовил немало хороших сюрпризов. Если вы будете работать, как обычно, с полной самоотдачей, то уже в начале мая ожидайте щедрое вознаграждение.

Благоприятные дни: 8, 9, 10, 17, 18, 26 и 27 апреля.

Овен (21.03 - 20.04)

Апрель дарит Овнам силы для новых побед. Вместе с природой представители знака в середине весны наполнятся энергией, почувствуют уверенность в собственных силах. Гороскоп Овна рекомендует не колеблясь начинать новые дела, смело браться за перспективные проекты. Любые препятствия будут сметены вашим упорством. Представители творческих профессий удивят гениальными идеями.

Третья декада апреля принесет значительные денежные поступления.

После 20 апреля можно смело отправляться в командировки и путешествия. Чтобы все прошло гладко, рекомендуется заранее продумать план действий. Окончание месяца - подходящий период для примирения, налаживания более тесного контакта с родными и близкими.

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30 апреля.

Источник: «Гороскопы на Astromeridian.ru».